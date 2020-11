Michael Vanthourenhout knokt zich naar zege in Superprestige Merksplas

Michael Vanthourenhout heeft de Superprestige Merksplas 2020 gewonnen. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal wist in de voorlaatste ronde weg te rijden uit een kopgroep van zes en vervolgens stand te houden. Het podium bestond volledig met Eli Iserbyt (tweede) en Laurens Sweeck (derde) volledig uit Pauwels Sauzen-Bingoal-renners.

Lars van der Haar had de kopstart in Merksplas. Al direct in de eerste ronde wist hij weg te rijden bij de concurrentie, omdat hij een valpartij voor wist te blijven. De Nederlander had na drie van de negen rondes een voorsprong van elf seconden op Belgisch kampioen Laurens Sweeck, maar die kwam wel steeds dichterbij.

Achter Sweeck reed Toon Aerts weg uit een groepje achtervolgers. Aerts sloot vijf rondes voor het einde aan bij Sweeck en vlak daarna maakten de Belgen ook de aansluiting bij Van der Haar aan de kop van de koers. Michael Vanthourenhout en Europees kampioen voegden zich even later ook bij de koplopers, waardoor een groep van vijf renners ontstond van voren.

Vanthourenhout zette de rest onder druk, maar wist het verschil nog niet te maken. Corné van Kessel wist zich ook nog vooraan te melden bij het ingaan van de voorlaatste ronde, maar precies op dat moment trokken Aerts en Iserbyt door. Alleen Van der Haar en Vanthourenhout waren in staat te volgen. Laatstgenoemde reed daarna zelfs weg.

De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal had bij het ingaan van de slotronde vijf seconden voorsprong op Aerts en acht seconden op Iserbyt. De rest volgde op meer dan tien tellen. Vanthourenhout hield knap stand en boekte zo zijn eerste overwinning in een klassementscross.

Superprestige Merksplas 2020

Uitslag mannen

1. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Toon Aerts (Telenet-Baloise)

5. Corné van Kessel (Tormans CX)

6. Lars van der Haar (Telenet-Baloise)

7. Felipe Orts (Teika-BH)

8. Niels Vandeputte (Alpecin-Fenix)

9. Daan Soete (Group Hens-Maes Containers)

10. Diether Sweeck (Credishop-Fristads)

Tussenstand Superprestige

1. Eli Iserbyt – 57 punten

2. Toon Aerts – 54 punten

3. Laurens Sweeck – 52 punten

4. Lars van der Haar – 46 punten

5. Michael Vanthourenhout – 45 punten