Lucinda Brand de beste in Superprestige Merksplas, Alvarado derde na valpartij

Lucinda Brand heeft de Superprestige-manche in Merksplas op haar naam geschreven. De kopvrouw van Telenet-Baloise maakte de beslissende move in de slotronde, toen ze de gevallen Ceylin del Carmen Alvarado inhaalde. Denise Betsema werd tweede, wereldkampioene Alvarado derde.

In de tweede ronde spatte de kopgroep uit elkaar. Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand namen het initiatief en kregen Annemarie Worst mee. Daarachter vormde zich een groep met Sanne Cant, Manon Bakker, Anna Kay en Yara Kastelijn.

Brand en Alvarado bleken over de beste benen te beschikken, want zij zetten Worst halverwege verder onder druk en reden haar verder op achterstand. De voormalig mountainbikester van de 777-crossploeg gaf zich echter niet zomaar gewonnen.

Alvarado rijdt weg, maar valt

In de vierde ronde (van de zes) leek Alvarado afstand te nemen van Brand, maar de kopvrouw van Telenet-Baloise herpakte zich. Een ronde later probeerde de wereldkampioene andermaal in de zandbak weg te rijden van Brand, dit keer met meer succes. Alvarado leek op weg naar de deze, tot ze aan het begin van de slotronde onderuit gleed op een modderig heuveltje.

Brand profiteerde optimaal van die crash en ging op en over de wereldkampioene van Alpecin-Fenix. Alvarado viel daarna nog een keer, waardoor Denise Betsema haar passeerde. Betsema werd daardoor tweede, voor Alvarado en de weggezakte Worst.

Superprestige Merksplas 2020

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand (Telenet-Baloise)

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix)

4. Annemarie Worst (777)

5. Sanne Cant (IKO-Crelan)

6. Yara Kastelijn (Credishop-Fristads)

7. Manon Bakker (Credishop-Fristads)

8. Anna Kay (StarCasino CX)

9. Puck Pieterse (Alpecin-Fenix)

10. Perrine Clauzel (A.S. Bike Crossteam)

Tussenstand Superprestige Ladies Trophy

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 57 punten

2. Lucinda Brand – 56 punten

3. Annemarie Worst – 51 punten

4. Denise Betsema – 47 punten

5. Yara Kastelijn – 46 punten