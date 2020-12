Lucinda Brand ploetert naar de zege in Wereldbeker Dendermonde

Lucinda Brand heeft de loodzware Wereldbeker veldrijden van Dendermonde op haar naam geschreven. De kopvrouw van Telenet-Baloise maakte in de blubber de beslissende move vlak voor het ingaan van de slotronde. Ze verstevigde bovendien haar leidende positie in het klassement van de Wereldbeker. De Amerikaanse Clara Honsinger wist Ceylin del Carmen Alvarado te verslaan in de strijd om plek twee.



Zware omstandigheden

Strom Bella zorgde de ochtend voor de cross voor de nodige consternatie. Na spoedoverleg om 12 uur werd besloten om de Wereldbeker door te laten gaan, maar dan wel zonder de grote brug en zonder finishboog. Dat maakte de modder en slijk in Dendermonde er niet minder op: Denise Betsema en Lucinda Brand schoten uit de startblokken in de zware omstandigheden.

Sanne Cant hield knap stand in de openingsronde, terwijl ook Ceylin del Carmen Alvarado (die bij de start even een foutje maakte) zich ook naar voren werkte. Bij de eerste passage aan de streep leidde Brand, voor Alvarado en met Cant, Betsema en Worst op iets grotere achterstand. In de tweede ronde nam wereldkampioene Alvarado het commando over, omdat zij met vinnige trapomwentelingen door de modder ploegde. Ook was ze beter op de loopstukken.

Brand recht de rug

Bij het ingaan van de derde ronde (van de vier) had Alvarado een voorsprong van tien seconden op Brand, maar de leidster in de Wereldbeker wist het gat weer te dichten. Een groepje met Worst, Cant, Betsema, Clara Honsinger, Fem van Empel en Kata Blanka Vas volgde op een kleine halve minuut. Alvarado maakte diverse foutjes, maar ze wist zich keer op keer weer terug te knokken in het wiel van Brand. Het werd door de zwaarte van het parcours meer en meer een vrouw-tegen-vrouw-gevecht, ook in de achtergrond.

Honsiger wist zich knap los te weken uit het groepje achtervolgers. De Amerikaanse kampioene kreeg zelfs zich op Alvarado, die aan het begin van de slotronde definitief op achterstand gereden was door Brand. Sterker nog, Honsinger ging halverwege de laatste ronde op en over de wereldkampioen. Veel dichter bij Brand kwam ze niet meer, want de kopvrouw van Telenet-Baloise hield knap stand en ploeterde naar haar zoveelste zege van deze winter.

Wereldbeker veldrijden 2020-2021

Uitslag vrouwen – Manche 3 Dendermonde

1. Lucinda Brand in 45m27s

2. Clara Honsinger op 15s

3. Ceylin del Carmen Alvarado op 24s

4. Fem van Empel op 40s

5. Annemarie Worst op 45s

6. Sanne Cant op 48s

7. Kata Blanka Vas op 54s

8. Denise Betsema op 1m22s

9. Manon Bakker op 1m35s

10. Yara Kastelijn op 2m13s