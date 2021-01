Mathieu van der Poel opent 2021 met overwinning in Baal, Van Aert tweede

Mathieu van der Poel heeft in Baal de GP Sven Nys op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen opende op drie rondes van het einde de finale en bleef vervolgens uit de greep van zijn achtervolgers. Wout van Aert werd op acht seconden tweede.

In een zonnig Baal was het Quinten Hermans die in de beginfase het initiatief nam. De Tormans-renner bepaalde (zonder echt weg te rijden) het tempo in de openingsronde en zou bij de eerste passage van de finish de bonificatieseconden voor zich opeisen.

Vijf leiders

Vervolgens nam Tom Pidcock het commando over. Hij kreeg Hermans met zich mee. Van der Poel ging kort erna op jacht naar de Brit, die inmiddels Hermans achter zich had gelaten. De gehavende Eli Iserbyt hield ondertussen goed stand tussen de achtervolgers. In de strijd om de X²O Badkamers Trofee pakte hij zelfs tijd op zijn naaste belager Lars van der Haar.

Van der Poel voegde zich in de derde ronde bij Pidcock. Kort erna wisten ook Iserbyt en Van Aert aan te sluiten. Van Aert zette zich aan kop en bepaalde het tempo, maar desalniettemin slaagde Michael Vanthourenhout erin om naar de vier leiders toe te rijden.

Van der Poel opent de finale, Van Aert valt

Met een versnelling probeerde Mathieu van der Poel op drie rondes van het einde zijn vier medevluchters achter zich te laten. De kopgroep versplinterde, al duurde het even voordat Van der Poel een serieus gaatje kon slaan. Van Aert raakte door een val achterop.

Pidcock ging in de tegenaanval, maar kwam niet tot bij Van der Poel. Van Aert sloot weer aan bij Pidcock en ging erop en erover. Hij kreeg Van der Poel in het vizier, maar de Nederlander was inmiddels al te ver weggereden. Een verbeten Van Aert kwam tot tien seconden, maar moest zich neerleggen bij een tweede plek.

Van der Poel wint, Iserbyt steviger aan de leiding

Voor het vierde jaar op rij kon Van der Poel op de eerste dag van het nieuwe jaar de overwinning vieren in Baal. Hij boekte daarmee zijn zesde zege van het seizoen.

Eli Iserbyt finishte als vierde en vergroot daarmee zijn leidende positie in het klassement om de X²O Badkamers Trofee. De volgende manche staat op het programma op 23 januari in Hamme.

X²O Badkamers Trofee 2020-2021

Uitslag mannen – Baal – GP Sven Nys

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in 1:00:18

2. Wout van Aert (Jubmo-Visma) op 8s

3. Tom Pidcock (Trinity Racing) op 32s

4. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 41s

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 46s

6. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) op 1m10s

7. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 1m59s

8. Corné van Kessel (Tormans Cyclocross Team) op 2m21s

9. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m35s

10. Quentin Hermans (Tormans Cyclocross Team) op 2m42s

Volledige uitslag GP Sven Nys 2021