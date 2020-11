Laurens Sweeck gaat Iserbyt vooraf in Jaarmarktcross Niel

Laurens Sweeck heeft de Jaarmarktcross van Niel achter zijn naam gezet. De Belgische kampioen besliste een fraaie strijd met Eli Iserbyt en Toon Aerts, die in de voorlaatste rondgang wegviel door een lekke band, in zijn voordeel.

Na de vrouwencross, waarin Lucinda Brand afrekende met haar landgenotes Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema, waren rond de klok van drie de mannen aan de beurt. Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tim Merlier, Gianni Vermeersch en Tom Pidcock waren nog steeds niet van de partij, als duurt dat niet meer zo lang. Pidcock hervat volgende week de competitie in Merksplas, Van Aert een weekje later in Kortrijk.

Goede start van de Tormans-mannen

Michael Vanthourenhout en Corné van Kessel hadden de beste start in Niel, waarna Van Kessel samen met zijn ploeggenoot Quinten Hermans als eerste het veld in dook. Lars van der Haar ging mee, maar maakte in de eerste meters door de modder gelijk een buiteling. Thijs Aerts hield stand in het spoor van Van Kessel en Hermans, terwijl de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal, met Laurens Sweeck voorop, het spel vanop de tweede rij bekeken.

Gaandeweg de openingsronde nam Sweeck dan de kop met de beloftenwereldkampioen Ryan Kamp in zijn wiel. In de zandstrook pakte de Belgische kampioen dan een gaatje door als enige fietsend de strook te doorklieven en met een voorsprong van vijf seconden begon hij aan de tweede ronde. Daarachter verzamelde zich een groepje met naast Vanthourenhout, Van Kessel, Hermans en Kamp ook Eli Iserbyt en Toon Aerts.

Het groepje liep in op Sweeck, maar door wederom een foutloze zandpassage van de Belgische kampioen en een struikelpartij van Iserbyt groeide het gaatje weer. Sweeck begon met acht tellen voorsprong aan de derde ronde, maar zag na een fietswissel Iserbyt alsnog aansluiten. Die verloor echter weer de aansluiting na eveneens een bezoek aan de materiaalzone. De kersverse Europese kampioen waaide terug tot bij Aerts, Hermans en Vanthourenhout.

Aerts, Iserbyt en Sweeck vinden elkaar

In de vierde ronde kwamen de achtervolgers weer dichter bij Sweeck en in de vijfde haakten Aerts en Iserbyt hun wagonnetje bij de nationale kampioen. Ondanks dat Sweeck al een jasje uitgedaan had, reed hij aan het eind van de vijfde omloop weer wat weg. Aerts dichtte in de zesde rondgang in zijn eentje het gat naar Sweeck en ook Iserbyt knokte zich weer naar de kop. Het was duidelijk dat de winnaar bij deze drie mannen moest worden gezocht.

In de zevende ronde bepaalde Aerts aanvankelijk het tempo, tot Iserbyt plots demarreerde. De Europese kampioen had zich steeds weggestopt, maar stak nu nadrukkelijk zijn neus aan het venster. Nadat Aerts de orde had hersteld, versnelde Iserbyt nog eens op de schuine kant. Maar weer werd hij bijgehaald en de drie kemphanen begonnen gezamenlijk aan de twee laatste ronden van de Jaarmarktcross.

In de achtste ronde versnelde Iserbyt op het moment dat Aerts kampte met een lekke voorband. De winnaar van Kruibeke, Gieten en Beringen moest door de materiaalpost en zag hoe Iserbyt en Sweeck afstand namen. Sweeck hield het tempo in de laatste ronde hoog met Iserbyt in zijn wiel en bleef vervolgens foutloos in het zand. Daarmee sloeg hij een beslissende slag en sleepte dan zijn eerste overwinning van het seizoen binnen.

Jaarmarktcross Niel 2020

Uitslag mannen

1. Laurens Sweeck in 1u03m13s

2. Eli Iserbyt op 5s

3. Toon Aerts op 24s

4. Lars van der Haar op 44s

5. Corné van Kessel op 46s

6. Michael Vanthourenhout op 53s

7. Quinten Hermans op 58s

8. Ryan Kamp op 1m12s

9. Daan Soete op 1m24s

10. Niels Vandeputte op 1m29s

Tussenstand Superprestige

1. Eli Iserbyt – 43 punten

2. Toon Aerts – 42

3. Laurens Sweeck – 39

4. Lars van der Haar – 36

5. Corné van Kessel – 31

6. Michael Vanthourenhout – 30

7. Daan Soete – 26

8. Ryan Kamp – 18

9. Quinten Hermans – 16

10. Felipe Orts Lloret – 14