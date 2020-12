Brand rekent in Superprestige Gavere af met Betsema en Alvarado

Lucinda Brand heeft op overtuigende wijze de Superprestige-veldrit van Gavere op haar naam geschreven. De kopvrouw van Telenet-Baloise wist in de modder af te rekenen met Denise Betsema (tweede) en Ceylin del Carmen Alvarado (derde). Brand is door haar zege ook alleen leidster in de Superprestige.

Het loodzware parcours in Gavere zorgde direct in de eerste ronde voor verschillen. Denise Betsema had een razendsnelle start, gevolgd op een gaatje door Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand. Slecht nieuws was er al in de eerste rechte lijn voor Maghalie Rochette, die direct na de start al moest opgeven.

Brand wist in de tweede ronde (van de vijf) de wereldkampioene te lossen en de aansluiting te vinden bij Betsema. Alvarado knokte zich een rondje later weer terug naar de kop, maar op de zware modderklim werd ze daarna opnieuw op achterstand gereden. De Nederlandse toppers maakten er een waar vrouw-tegen-vrouwgevecht van.

Lucinda Brand loopt uit

Brand ging met een lichte voorsprong de voorlaatste ronde in, gevolgd door Betsema en daarachter weer Alvarado. Betsema, die zaterdag nog won in Antwerpen, raakte door een slechte fietswissel verder achterop bij Brand. Bij het ingaan van de laatste ronde had de leidster een voorsprong van 12 seconden op Betsema en 25 seconden op Alvarado.

Even leek Betsema in de slotomloop dichterbij te komen, maar Brand viel niet stil en kon solo de overwinning vieren in Oost-Vlaanderen. Daarachter maakten Betsema en Alvarado het podium compleet. De strijd om de vierde plaats was spannend. De Amerikaanse Clara Honsinger rekende af met een groepje met onder meer Yara Kastelijn, Sanne Cant en Manon Bakker.

Superprestige veldrijden 2020-2021

Uitslag vrouwen – Manche 6 in Gavere

1. Lucinda Brand in 42m57s

2. Denise Betsema op 12s

3. Ceylin del Carmen Alvarado op 33s

4. Clara Honsinger op 43s

5. Yara Kastelijn op 1m11s

6. Sanne Cant op 1m20s

7. Manon Bakker op 1m26s

8. Christine Majerus op 1m35s

9. Aniek van Alphen op 1m48s

10. Eva Lechner op 1m52s