Wout van Aert wint met overmacht in de modder van Dendermonde, Mathieu van der Poel tweede

Wout van Aert heeft met grote overmacht de Wereldbeker veldrijden van Dendermonde gewonnen. De crosser van Jumbo-Visma was verreweg te sterkste in de moddercross in Oost-Vlaanderen. Na een ijzersterke solo van ruim 50 minuten kwam hij met bijna drie minuten (!) voorsprong op wereldkampioen Mathieu van der Poel over de streep.

De kopstart was voor wereldkampioen Mathieu van der Poel, voor Michael Vanthourenhout en Wout van Aert. Laatstgenoemde moest even passen omdat hij met zijn fiets bleef haken in die van Corné van Kessel. Toon Aerts en Quinten Hermans maakten van het moment gebruik om allebei even de koppositie over te nemen van Van der Poel.

Veel verschillen werden echter nog niet gemaakt in de eerste ronde. Zeven renners kwamen tegelijk over start-finish: Van der Poel, Hermans, Aerts, Van Aert, Vanthourenhout, Pidcock en Van Kessel. In de tweede ronde wisten de twee tenoren zich los te wurmen van de rest. Van Aert wist als sterke loper het verschil te maken, terwijl Van der Poel op techniek probeerde zijn eeuwige rivaal te volgen.

Al direct hadden Van Aert en Van der Poel een gat van twintig seconden op Hermans, Vanthourenhout en Van Kessel te pakken. De crosser van Jumbo-Visma reed vervolgens binnen een vloek en een zucht tien seconden weg bij de wereldkampioen, die een fietswissel moest doen. De ijzersterke Van Aert was los en wist zijn voorsprong op Van der Poel, met nog vier rondes te gaan, te vergroten tot een halve minuut.

Voor de wereldkampioen was er geen beginnen aan, want Van Aert ploeterde als een bezetene door de modder. Na vier rondes (van de zeven) was het verschil op start-finish exact een minuut tussen de ‘koningen van de cross’, zoals Tom Pidcock de twee onlangs noemde. In de achtergrond streden Vanthourenhout en Aerts om de derde plek, maar dat was al op meer dan twee minuten van de solerende Van Aert. Op dat moment waren Lars van der Haar en Tom Pidcock al uit koers gestapt.

Omdat de organisatie koos voor zeven rondes op dit loodzware parcours, duurde de cross ruim langer dan een uur. Van Aert maalde daar niet om. Hij ging met een voorsprong van 2.14 minuut op Van der Poel de slotronde in, voor Aerts (op 2.32 minuut) en Vanthourenhout (op 2.44 minuut). De wereldkampioen moest in de laatste ronde zelfs nog oppassen voor de opstomende Aerts, maar Van der Poel hield desondanks knap stand.

Wereldbeker veldrijden 2020-2021

Uitslag mannen – Manche 3 Dendermonde

1. Wout van Aert in 1u06m10s

2. Mathieu van der Poel op 2m49s

3. Toon Aerts op 3m06s

4. Michael Vanthourenhout op 3m42s

5. Laurens Sweeck op 3m58s

6. Corné van Kessel op 4m14s

7. Quinten Hermans op 4m22s

8. Pim Ronhaar op 4m29s

9. Thijs Aerts op 4m49s

10. Gianni Vermeersch op 5m04s