Mathieu van der Poel soleert naar zege in Hulst, Wout van Aert tweede

Mathieu van der Poel heeft met overmacht de Wereldbeker in Hulst gewonnen. De wereldkampioen van Alpecin-Fenix kende een goede start, reed in de tweede ronde weg en rondde het een uur later solo af. Wout van Aert begon moeizaam, maar verzekerde zich van de tweede plek en behield zo de leiding in de Wereldbeker.

De beste start was voor Toon Aerts en Mathieu van der Poel, die een kopgroepje aanvoerden in de openingsronde. Vroeg in de tweede ronde kende Wereldbeker-leider Wout van Aert wat problemen in de materiaalzone, waardoor hij kostbare seconden verloor op Aerts en Van der Poel.

De wereldkampioen greep dat moment aan om, op de technische passages, weg te rijden bij Aerts. Bij het ingaan van de derde ronde had Van der Poel al twintig seconden voor op Van Aert, Aerts en Michael Vanthourenhout.

Van Aert was behoorlijk op de sukkel onderweg in de beginfase, waardoor hij telkens achter de feiten aan reed. Hij belandde in een groep van vier, met ook Tom Pidcock, op een veertigtal seconden van Van der Poel. Vanthourenhout wist zich los te wurmen van de drie na een val van Aerts, maar hij werd vijf rondes voor het einde bijgehaald door Pidcock en Van Aert.

Van Aert wisselde meermaals van bandensoort, maar wist uiteindelijk op Grifo’s zijn concurrenten onder druk te zetten. Dat was al op anderhalve minuut van de eenzame leider. Alleen Pidcock kon het tempo van Van Aert volgen, waardoor de strijd om de tweede plaats spannend werd. In de slotronde reed de Belg vervolgens de Brit op achterstand.

Voor Van der Poel was het vervolgens zaak om uit te rijden. Hij reed een strak tempo en bleef een anderhalve minuut voor Van Aert. Zonder fouten trok hij vervolgens aan het langste eind. Na Baal en Gullegem won Van der Poel zo voor de derde dag op rij in 2021.

Wereldbeker veldrijden 2020-2021

Uitslag mannen – Manche 4 Hulst

1. Mathieu van der Poel in 1u05m27s

2. Wout van Aert op 1m31s

3. Tom Pidcock op 1m49s

4. Michael Vanthourenhout op 2m41s

5. Toon Aerts op 3m07s

6. Lars van der Haar op 3m19s

7. Quinten Hermans op 3m32s

8. Laurens Sweeck op 3m37s

9. Ryan Kamp op 4m12s

10. Corné van Kessel op 4m46s