Lucinda Brand wint Wereldbeker Namen, Clara Honsinger verrassend tweede

Lucinda Brand heeft zondag de Wereldbeker veldrijden in Namen gewonnen. De kopvrouw van Telenet-Baloise wist tijdens de Citadelcross in de tweede ronde de leiding te pakken en die stond ze niet meer af. Door haar zege verstevigt Brand haar koppositie in het Wereldbeker-klassement. De tweede plaats ging verrassend naar Clara Honsinger uit Amerika, voor Denise Betsema.

Al direct in de eerste ronde werden de nodige verschillen gemaakt. De kopstart was voor Kata Blanka Vas en Denise Betsema. Daarachter volgde een groepje met onder meer Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Sanne Cant, Puck Pieterse en Yara Kastelijn. De Hongaarse Vas kwam nog in de eerste ronde ten val in een afdaling, waardoor Betsema alleen de kop nam.

In de tweede ronde wist Brand de aansluiting te maken bij Betsema, terwijl Alvarado op een kleine halve minuut bleef hangen. De leidster in het Wereldbeker-klassement ging direct solo verder. Wereldkampioene Alvarado moest haar derde plaats halverwege de cross afstaan aan Clara Honsinger. De Amerikaanse kampioene kwam als een diesel op gang en sloot samen met Alvarado aan bij Betsema, die een lekke band kreeg.

Honsinger daagt Betsema en Alvarado uit

Ondertussen hield Brand soeverein stand aan kop, op veertig seconden gevolgd door het drietal Honsinger-Betsema-Alvarado. Het initiatief werd in de voorlaatste ronde genomen door de renster van Texel, die daarmee Alvarado op achterstand reed. Honsinger was als enige in staat om Betsema te volgen en zij gingen dan ook strijden om de tweede plek achter Brand.

Brand behield haar voorsprong van een veertigtal seconden en mocht solo de zege vieren op de Citadel van Namen. Voor de Rotterdamse haar tweede zege op rij in de ingekorte Wereldbeker van dit seizoen. Eind november trok ze ook al aan het langste eind in Tábor, waardoor ze nu nog steviger aan de leiding staat in het klassement van de Wereldbeker.

In de slotronde wist Honsinger definitief afstand te nemen van Betsema, waardoor de Amerikaanse de tweede plek veiligstelde in deze crossklassieker.

Wereldbeker veldrijden 2020-2021

Uitslag vrouwen – Manche 2 in Namen

1. Lucinda Brand in 52m47s

2. Clara Honsinger op 29s

3. Denise Betsema op 38s

4. Ceylin del Carmen Alvarado op 1m21s

5. Kata Blanka Vas op 1m38s

6. Evie Richards op 1m45s

7. Anna Kay op 2m14s

8. Aniek van Alphen op 2m26s

9. Perrine Clauzel op 2m33s

10. Eva Lechner op 2m42s