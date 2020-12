Betsema doorbreekt hegemonie Brand in Scheldecross

Denise Betsema heeft een einde gemaakt aan de zegereeks van Lucinda Brand. De veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal bleef in de Scheldecross Brand en Annemarie Worst voor.



In de afgelopen weken ontpopte Brand zich tot de beste veldrijdster van het moment. Logischerwijs waren ook zaterdag tijdens de Scheldecross de ogen weer op haar gericht.

De crosster van Telenet-Fidea Lions stelde in de openingsfase niet teleur. Bij de eerste doorkomst had Brand direct een kleine voorsprong te pakken op Ceylin del Carmen Alvarado, Yara Kastelijn, Worst en Betsema. In de tweede ronde sloten zij weer aan bij Brand, die snel even adem kon halen.

Alvarado werd vervolgens door een mechanisch probleem ver teruggeworpen. Al lopend moest zij naar de materiaalpost. De wereldkampioen kwam de klap niet meer te boven. De vier overgebleven rensters zouden in het restant van de Scheldecross knokken om de overwinning.

Betsema plaatste daarna een venijnige aanval. De veldrijdster van Texel reed meteen een voorsprong van tien seconden bij elkaar op Brand en Worst. Kastelijn moest passen en zou geen rol van betekenis meer spelen in de wedstrijd.

In de laatste twee rondes hield de veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal goed stand. Brand en Worst bleven geruime tijd hangen op tien seconden. De 27-jarige Betsema leek na zes opeenvolgende podiumplaatsen eindelijk weer op weg te zijn naar een overwinning.

Strijdvaardig als altijd probeerde Brand nog de oversteek te maken in de slotronde, maar uiteindelijk zou ze nipt tekortkomen. Na vier zeges op een rij was het Betsema die de hegemonie van Brand wist te doorbreken in de Scheldecross.

X20 Badkamers Trofee Antwerpen

Uitslag vrouwen

1. Denise Betsema

2. Lucinda Brand

3. Annemarie Worst

4. Sanne Cant

5. Manon Bakker

6. Anna Kay

7. Yara Kastelijn

8. Fem van Empel

9. Laura Verdonschot

10. Aniek van Alphen