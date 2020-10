Vinnige Iserbyt legt Aerts erop in Ruddervoorde

Eli Iserbyt heeft in zijn thuisregio de Superprestige van Ruddervoorde gewonnen. De West-Vlaming reed Toon Aerts anderhalve ronde voor het einde uit het wiel. Lars van der Haar vervolledigde het podium.

Het startschot klonk voor Quinten Hermans als muziek in de oren, want het was de kopman van Tormans die het peloton op een lint trok in de openingsfase. Ook Toon Aerts was vinnig gestart. Het grootste slachtoffer van de korte aankomststrook op de weide Pyfferoen was misschien nog Belgisch kampioen Laurens Sweeck, die buiten de top 10 verzeild was geraakt.

Aerts maakte in de openingsfase al eens indruk door als enige door de zandbak te rijden, maar echte verschillen crëeren lukte hem niet. Na een kwartiertje koers zat er nog veel volk bij elkaar, waaronder Eli Iserbyt, Corné van Kessel, Lars van der Haar, Daan Soete, Michael Vanthourenhout, Tom Meeusen en zelfs de Spanjaard Felipe Orts.

Naast Aerts gaf ook Eli Iserbyt er iets voor halfweg enkele snokken aan, maar dankzij de aard van het parcours kon er op de rechte stukken steeds weer veel volk terugkeren.

Iserbyt rondt ploegwerk af

De jongens van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice deinsden ook niet terug om gaten voor elkaar te laten vallen. Een gewoonte waar de rode brigade aan het einde van vorig seizoen al regelmatig mee uitpakte, maar ook nu speelden Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck vaak een slim een-tweetje uit. Aerts was steeds het kind van de rekening, met alleen Van der Haar in steun.

Twintig minuten voor het einde dwong Sweeck zelfs een serieuze kloof af, maar Aerts weerstond. Het kostte zichtbaar wel veel krachten bij de voormalige Europese kampioen.

Deze aantal snelle rondes op rij, kropen in de kleren. Ook de jongens in de aanval waren geweest, begonnen de inspanningen stilaan te voelen. Op twee rondjes van de finish bleef een aanvalslustige Iserbyt maar op de trappers staan, in de hoop ook Aerts overboord te gooien. En ook de renner van Telenet-Baloise zat op zijn tandvlees.

Door een foutje in een bocht verloor Aerts de aansluiting, een gaatje dat hij niet meer zou dichtrijden. Een bijzonder vinnige Iserbyt toonde zich de sterkste man in koers.

Superprestige veldrijden 2020-2021

Uitslag manche 2: Ruddervoorde

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions)

3. Lars van der Haar (Telenet-Baloise Lions)

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

5. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)

6. Daan Soete (Group Hens-Maes Containers)

7. Felipe Orts (Teika)

8. Corné van Kessel (Tormans)

9. Quinten Hermans (Tormans)

10. Tom Meeusen (Group Hens-Maes Containers)