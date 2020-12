IJzersterke Lucinda Brand sprint naar winst in Heusden-Zolder

Lucinda Brand heeft de Superprestigecross in Heusden-Zolder op haar naam geschreven. De Nederlandse van Telenet-Baloise bleef haar landgenotes Ceylin Alvarado, Annemarie Worst en Denise Betsema voor in een sprint met vier.

Worst is terug

Het Formule 1-circuit van Heusden-Zolder staat traditioneel garant voor een razendsnelle wedstrijd, en dat was ook vanmiddag weer het geval. Een uiterst frisse Annemarie Worst nam de openingsronde voor haar rekening, nadat ze een weekje aan de kant stond wegens oververmoeidheid. Daar was vandaag nog maar weinig van te merken, want Worst reduceerde het grote peloton in haar eentje tot een kopgroep van een achttal rensters.

Na een foutje van Lucinda Brand, kregen Denise Betsema, Ceylin Alvarado, Inge van der Heijden en Worst een gaatje cadeau, maar daar deden ze bitter weinig mee. Op de lange asfaltstrook richting finish ging het tempo er vooraan helemaal uit, waardoor Brand een verschil van een tiental seconden gemakkelijk weer kon rechtzetten.

Brand domineert

Dat zouden de andere rensters zich nog beklagen, want de ronde die daarop volgde was Brand oppermachtig. Alleen Worst kon het forse tempo van de renster van Telenet-Baloise op de technische stukken aan, maar een lekke band van Brand gaf de rest een herkansing. Dit zorgde voor een relatieve adempauze, voor iedereen behalve wereldkampioene Alvarado. Zij moest even achtervolgen, nadat ze pijnlijk tegen de grond ging op de balkjes.

In rondes drie en vier mankeerde het aan initiatief. Op de lange asfaltstrook richting aankomst was dit het duidelijkst, met bijna een surplace als gevolg. Hierdoor dreigden ook Manon Bakker, Alicia Franck en Anna Kay het vijftal vooraan te vergezellen, maar daar stak – wederom – Brand een stokje voor. De Nederlandse sprong langs achteren uit weg, en maakte er een razendsnelle slotronde van.

Pas op de allerlaatste helling van de dag, werden de verschillen gemaakt. Brand had alleen nog Alvarado aan haar wiel plakken, maar ook Betsema en Worst mochten meesprinten. Brand zette de sprint van op de kop in, en hield iedereen moeiteloos af.

Superprestige veldrijden 2020-2021

Uitslag manche 7: Heusden-Zolder

1. Lucinda Brand (Telenet-Baloise)

2. Ceylin Alvarado (Alpecin-Fenix)

3. Annemarie Worst (777)

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal

5. Manon Bakker (Credishop-Fristads)

6. Inge van der Heijden (777)

7. Anna Kay (Starcasino)

8. Alicia Franck (Proximus-Alphamotorhomes)

9. Anne Tauber

10. Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal)