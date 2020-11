Lucinda Brand wint ook Urban Cross Kortrijk

Een week na haar zege in Merksplas won Lucinda Brand zaterdag ook de Urban Cross in Kortrijk. De renster van Telenet-Fidea Lions bleef Denise Betsema en Yara Kastelijn voor in een sprint.



Een maand na de door Annemarie Worst gewonnen Koppenbergcross stond zaterdag de tweede manche in de X²O Badkamers Trofee op het programma. De binnenstad van Kortrijk vormde het decor voor de tweede editie van de Urban Cross.

In de openingsfase viel Fem van Empel op door brutaal de kop te nemen. Gaten vielen er nog niet, al was Brand een opvallende afwezige vooraan. De renster van Telenet-Fidea Lions miste haar start, moest in de achtervolging en sloot in de tweede ronde weer aan bij het tot tien rensters uitgedunde kopgroepje.

Naast Van Empel en Brand bevonden zich – natuurlijk – ook Ceylin del Carmen Alvarado, Betsema, Annemarie Worst, Kastelijn, Manon Bakker, Sanne Cant, Aniek van Alphen en Ellen van Loy. Die laatste twee moesten aan het einde van de tweede ronde alweer een gaatje laten.

Alvarado, Betsema en Worst trokken daarna stevig door. Bakker en Cant verloren de aansluiting, terwijl Van Empel, Brand en Kastelijn op een aantal seconden bleven steken. Een valpartij van Worst en Alvarado in de derde ronde bracht daarna verandering in het wedstrijdbeeld.

Plots kwam Betsema alleen te rijden, met vijf rensters in de achtervolging. De Texelse renster van Pauwels Sauzen-Bingoal wist haar nieuw ontstane voorsprong niet lang vast te houden. De taaie Brand maakte als eerste de oversteek, maar door een kleine valpartij liet zij even snel weer los.

Alvarado was daarna de volgende aan het wiel van Betsema. De twee leidende rensters behielden nu hun voorsprong tot de laatste ronde, toen Kastelijn en Brand weer terugkwamen aan het front. Worst zat daar door een lekke band niet meer bij.

De strijd om de zege zou gaan tussen deze vier rensters. Brand en Betsema zetten in de slotronde veel druk, waardoor Alvarado de fout in werd gedwongen. De wereldkampioene zou niet meer terugkeren. In een sprint trok Brand vervolgens opnieuw aan het langste eind.

X²O Trofee vrouwen

Urban Cross Kortrijk

1. Lucinda Brand (Telenet-Fidea Lions)

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal

3. Yara Kastelijn (Credishop-Fristads)

4. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix)

5. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal)

6. Annemarie Worst (777)

7. Manon Bakker (Credishop-Fristads)

8. Sanne Cant (IKO-Crelan)

9. Aniek van Alphen (Credishop-Fristads)

10. Clara Honsinger