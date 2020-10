Eerste cross, eerste overwinning voor Alvarado in Gieten zondag 11 oktober 2020 om 16:43

Ceylin del Carmen Alvarado heeft haar veldritseizoen in schoonheid geopend. De Nederlandse met Dominicaanse roots schreef met overmacht de eerste manche van de Superprestige in het Nederlandse Gieten op haar naam. Annemarie Worst en Lucinda Brand flankeerden haar op het podium.

Wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado debuteerde vandaag in crossseizoen 2020-2021, maar niet voordat ze nog even een bronzen medaille meepikte op het WK mountainbike voor beloften in het Oostenrijke Leogang. Daar moest ze gisteren nog drie minuten toegeven op de Franse Laona Lecompte, en kwam dus niet al te fris aan de start ten opzichte van haar concurrentes.

Toch was daar bij de 22-jarige Alvarado maar weinig aan te merken. De wereldkampioene schoot als een komeet uit de startblokken en sloeg al in de eerste ronde een kloofje van een vijftal seconden. Minder goed verging het Belgische kampioene Sanne Cant. De Belgische kwam in het geharrewar bij de start ten val en moest vervolgens als allerlaatste aan haar wedstrijd beginnen.

Alvarado had in de beginfase wel nog wat last van technische mankementjes. Zo reed ook zij zich in een modderig Gieten vast. Alvarado koos een verkeerd spoor, waardoor ze tot stilstand kwam. De Nederlandse probeerde zich nog te redden door een paaltje vast te grijpen, maar ging met de afsluiting en al tegen de grond. Weg voorsprong.

Landgenotes Lucinda Brand, Yara Kastelijn, Denise Betsema en Annemarie Worst waren gretig om de scepter over te nemen. Vooral Worst en Kastelijn toonden zich. Alvarado moest even bekomen en liet zich een rondje in de wielen meedrijven.

Alvarado vindt tweede adem

Ronde drie was de ronde van Alvarado. Op een stuk waar de rest moest lopen, reed mountainbikester Alvarado gezwind naar boven. Het gashendel ging bij de wereldkampioene nu pas écht open. In een rondje reed ze dichtste achtervolgsters Worst en Betsema op achttien seconden.

En ook daarna zou ze er minstens vijftien seconden per ronde blijven bijdoen. Alvarado was dus duidelijk de beste en is daarmee ook de eerste leidster in de Superprestige. Annemarie Worst werd tweede en is dus haar dichtste achtervolgster.

Superprestige veldrijden 2020-2021

Uitslag manche 1: Gieten

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix)

2. Annemarie Worst (777)

3. Lucinda Brand (Telenet-Baloise Lions)

4. Yara Kastelijn (777)

5. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

6. Aniek van Alphen (Credishop-Fristads)

7. Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal)

8. Manon Bakker (Credishop-Fristads)

9. Shirin van Anrooij (Telenet-Baloise Lions)

10. Sanne Cant (IKO-Crelan)