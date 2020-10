Alvarado zet spannende finale in Ruddervoorde naar haar hand

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Superprestigemanche in Ruddervoorde naar haar hand gezet. De wereldkampioene troefde Annemarie Worst en Lucinda Brand af en boekt zo twee op twee in de Superprestige.

Voor één keer waren alle ogen in Ruddervoorde niet gericht op de eerste startrij. Helemaal achteraan trok een truitje van Lotto Soudal veel aandacht, want daar had sprintster Lotte Kopecky zich geposteerd. De Belgische kampioene op de weg, die een paar weken geleden indruk maakte met ritwinst in de Giro, maakte vandaag haar veldritdebuut bij de profs, maar speelde logischerwijs niet echt een rol van betekenis. Ook een gevallen Denise Betsema schakelde zichzelf uit.

Voorin was het Ceylin Alvarado, die als een komeet uit de startblokken schoot. Net als in de openingsmanche van de Superprestige koos ze voor een snelle aanval, die goed beantwoord werd door Annemarie Worst. Maar al halverwege de openingsronde kwam er een einde aan deze Nederlandse entente, toen de wereldkampioene in de zandbak onderuit ging. Worst kreeg geen kans om voorbij te glippen en zo zagen ze een heel pakket Nederlandse dames terugkeren.

Een rondje later had Worst haar moment uitgekozen om het eens alleen te proberen, maar weer gooide die dekselse zandbak roet in het eten. Alvarado maakte dankbaar gebruik van het oponthoud en bracht zo ook Lucinda Brand, Yara Kastelijn en Manon Bakker mee voorin. De vijf gingen samen het tweede deel van de cross in.

Leuk schouwspel

Dat leverde een leuk schouwspel op, waarbij we bijna elke ronde een wisselende situatie kregen . Op het half uur kregen we een dappere poging van Manon Bakker, die in geen tijd een vijftal seconden pakte. Daarachter werd er gelonkt. Spek voor de bek van Laura Verdonschot, die na een lange achtervolging de kans kreeg om de aansluiting te maken. De Limburgse sleurde de groep vervolgens eigenhandig tot bij bakker, waardoor alles weer volledig te herdoen was. Ze tekende daarmee echter ook haar doodvonnis.

En zo gingen we uiteindelijk met vijf de slotronde in. Daarin ging Worst wild tekeer, kort gevolgd door Alvarado en Brand. Vlak voor de allesbepalende zandbak was het echter weer tijd voor een kopbeurt van Alvarado. De wereldkampioene ontwikkelde een hogere snelheid dan haar achtervolgsters en liep vervolgens een seconde of twee bij elkaar. Net voldoende om stand te houden en hier een twee op twee in de Superprestige te boeken.

Superprestige veldrijden 2020-2021

Uitslag manche 2: Ruddervoorde

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix)

2. Annemarie Worst (777)

3. Lucinda Brand (Telenet-Baloise Lions)

4. Yara Kastelijn (Credishop-Fristads)

5. Manon Bakker (Credishop-Fristads)

6. Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal)

7. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

8. Maghalie Rochette (CXFever)

9. Inge van der Heijden (777)

10. Eva Lechner (Starcasino)