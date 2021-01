Wout van Aert klopt Van der Poel in Overijse na spannend duel

Wout van Aert heeft de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. In Overijse reed de Belgische kampioen meer dan een halve koers alleen op kop en wist hij de druk van Mathieu van der Poel te weerstaan. Van Aert verzekerde zich tevens voor de derde keer in zijn carrière van de eindzege in de Wereldbeker.

Bij de mannen stond er in Overijse nog wat op het spel. Wout van Aert stond na vier wedstrijden aan de leiding in de Wereldbeker met 125 punten. Hij kon zich echter geen offday permitteren, want Mathieu van der Poel stond op vijftien punten achterstand. Van der Poel had al twee zeges op zak en zou bij een gelijk aantal punten Van Aert nog voorbijgaan. Ook Michael Vanthourenhout en Toon Aerts hadden nog een waterkansje op de eindzege.

Vanaf de start liep de weg gelijk omhoog de Tenotsberg op. Quinten Hermans en Laurens Sweeck hadden de beste start, terwijl het tweede deel van het pak werd opgeschrikt door een val van Ben Turner en Cameron Mason, ploegmaatsn van Tom Pidcock bij Trinity, en Gosse van der Meer. Ook Toon Aerts was goed weg en pakte eenmaal in het veld de koppositie. Wout van Aert en Mathieu van der Poel waren echter niet ver weg en sloegen nog in de eerste ronde een gat.

Bij de eerste passage van de finish hadden Van Aert en Van der Poel al een gat van negen tellen te pakken op Tom Pidcock, de eerste achtervolger. Daarachter waren Aerts, Hermans, Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch samengetroept. Van Aert kon aan het eind van de tweede ronde wegrijden bij Van der Poel, die kampte met een lekke band. Ook de Belgische kampioen bleef niet bespaard van pech, want in de derde ronde schoof hij onderuit.

Van Aert kon echter snel opkrabbelen en ging met een voorgift van tien seconden de vierde ronde in. Van der Poel bleef zijn eeuwige rivaal onder druk zetten, waarbij de wereldkampioen bij tijd en wijle maar net overeind bleef. Even groeide de voorsprong van Van Aert tot meer dan twintig seconden, in de zesde ronde wist Van der Poel weer tot op tien tellen te naderen. Zo behield de renner van Alpecin-Fenix zijn tegenstrever van Jumbo-Visma toch steeds in het vizier.

Van der Poel rook bloed en kwam steeds dichter, tot op minder dan acht seconden. Een moeilijke passage door de modder wierp hem dan weer wat terug. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde was het verschil weer tien tellen. Door een uitglijder liep het verschil verder op tot dertig tellen. Zo verdween Van Aert uit het zicht van zijn belangrijkste concurrent. In de slotfase kwam de Belg niet meer in de problemen en verzekerde hij zich van de winst.

Na zijn uitglijder kende Van der Poel nog enkele momentjes, waardoor hij uiteindelijk op ruim een minuut achterstand over de streep kwam. Tom Pidcock wist in de laatste twee ronden Michael Vanthourenhout af te schudden en werd derde.

Wereldbeker veldrijden 2020-2021

Uitslag mannen – manche 5 Overijse

1. Wout van Aert in 1u05m57s

2. Mathieu van der Poel op 1m03s

3. Tom Pidcock op 2m07s

4. Michael Vanthourenhout op 2m24s

5. Toon Aerts op 2m49s

6. Lars vand er Haar op 3m26s

7. Laurens Sweeck op 3m35s

8. Corné van Kessel op 3m41s

9. Quinten Hermans op 3m57s

10. Gianni Vermeersch op 4m12s