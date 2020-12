Van der Poel wint meteen bij rentree in Scheldecross

Mathieu van der Poel is het winnen niet verleerd. Bij zijn terugkeer in het veld was de wereldkampioen weer dominant als vanouds. In Antwerpen bleef Van der Poel Eli Iserbyt en Tom Pidcock voor.



De Scheldecross stond in het teken van de terugkeer van Van der Poel. Na bijna anderhalve maand rust was het vooral de vraag hoe het met de vorm van de wereldkampioen zou zijn gesteld.

Van der Poel dik in orde

Na tien minuten cross kon Van der Poel die vraagtekens alweer wegnemen. Na een gretig begin reed de Nederlander weg bij Iserbyt.

De Scheldecross leek daarna al vroeg beslist. Van der Poel pakte meteen een handvol seconden op Iserbyt, die even op adem moest komen en snel gezelschap kreeg van Hermans.

Samensmelting na val Van der Poel

Toch werd het in de derde ronde weer spannend. De wereldkampioen kwam lelijk ten val op een van de zandstroken en zag de twee achtervolgers weer naderen tot op vijf seconden.

Van der Poel herpakte zich snel, al lukte het hem niet meer om zijn voorsprong weer uit te breiden op Iserbyt, die inmiddels afstand had genomen van Hermans. In de vierde ronde sloot de Europees kampioen weer aan bij de wereldkampioen.

Een wapenstilstand tussen de twee kemphanen volgde. Het gaf Hermans, Pidcock, Michael Vanthourenhout, Toon Aerts en Laurens Sweeck de ruimte om weer terug te keren aan het front.

Van der Poel vs. Iserbyt

Iserbyt nam daarna brutaal weer de kop. Opnieuw splitsten de Belg en de Nederlander zich af. Deze keer zou het definitief zijn. Het wachten op een beslissende aanval kon beginnen.

Die beslissing leek er in de voorlaatste ronde te komen, toen Van der Poel op de zandstrook weer wegreed bij Iserbyt. De Europees kampioen toonde zich daarna een taaie. Vijf minuten later was het weer Iserbyt die zich aan het front meldde.

Geen maat op Van der Poel

Een sprint tussen de twee koplopers leek aanstaande, tot Van der Poel er nog een keer een klap op gaf. Het was voldoende om de zege in de Scheldecross naar zich toe te trekken. Iserbyt werd op enkele tellen tweede, Pidcock derde.

X2O Badkamers Trofee Antwerpen

Uitslag mannen

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in 58m10s

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 6s

3. Tom Pidcock (Trinity Racing) op 27s

4. Toon Aerts (Telenet-Fidea Lions) op 30s

5. Lars van der Haar (Telenet-Fidea Lions) op 43s

6. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 51s

7. Quinten Hermans (Tormans) op 1m00s

8. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m09s

9. Corne van Kessel (Tormans) op 1m22s

10. Daan Soete (Group Hens-Maes Containers) op 1m26s