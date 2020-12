Wout van Aert triomfeert in Herentals, lekke band nekt Mathieu van der Poel

Wout van Aert heeft zijn eerste zege van dit veldritseizoen te pakken. De thuisfavoriet kwam als eerste over de streep in Herentals. Mathieu van der Poel moest genoegen nemen met de tweede plaats, maar de wereldkampioen reed wel op een cruciaal moment lek.

Drie dagen na de wereldbekercross in Namen kregen we opnieuw een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Tom Pidcock, de derde hoofdrolspeler in Namen, besloot vandaag niet van start te gaan in de X2O-manche van Herentals. Van der Poel en Van Aert lieten zich niet verrassen bij de start en doken als eerste het veld in.

Nieuw duel Van der Poel-Van Aert

Niet veel later wisten de twee matadoren al definitief weg te rijden van de tegenstand. Europees kampioen Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Toon Aerts keken na één ronde al tegen een behoorlijke achterstand aan en streden vandaag voor de ereplaatsen. Vooraan leek Van der Poel over de beste benen te beschikken.

De wereldkampioen, dinsdag nog winnaar van de Ethias Cross van Essen, vond ook in Herentals een perfecte speeltuin en wist op techniek wat voorsprong te pakken. Van der Poel wist als geen ander weer op te trekken na een bocht en het verschil met zijn grote uitdager Van Aert schommelde een tijd rond de vijf seconden.

Lekke band voor Van der Poel, Van Aert op weg naar zege

Na goed dertig minuten crossen verdween de voorsprong van Van der Poel echter als sneeuw voor de zon. De Nederlander van Alpecin-Fenix moest een flink stuk van het parcours namelijk met een lekke band afwerken, werd bijgehaald door Van Aert en dook met een halve minuut achterstand de materiaalpost binnen.

De lekke band van Van der Poel bleek een beslissend moment in de koers. Van Aert reed plots alleen aan de leiding en moest nog een paar ronden een voorsprong van dertig seconden verdedigen. De ongelukkige Van der Poel klokte na zijn fietswissel nagenoeg dezelfde rondetijden, maar het gat dichtrijden op Van Aert bleek te hoog gegrepen.

Thuisfavoriet Van Aert komt als eerste over de streep

Die laatste wist na een solo als winnaar over de streep te komen, meteen ook zijn eerste zege dit veldritseizoen. Van der Poel kwam 35 seconden later als tweede binnen, Michael Vanthourenhout moest als nummer drie in de daguitslag meer dan anderhalve minuut toegeven. Toon Aerts en Eli Iserbyt maken de top-5 vol.

Iserbyt mag zich ook na de cross in Herentals leider noemen in de X2O Trofee. De Europese kampioen heeft nu meer dan tweeëneenhalve minuut voorsprong op Lars van der Haar.

X2O Badkamers Trofee

Vierde manche: Herentals

1. Wout van Aert in 58m15s

2. Mathieu van der Poel op 35s

3. Michael Vanthourenhout op 1m32s

4. Toon Aerts op 2m15s

5. Eli Iserbyt op 2m18s

6. Laurens Sweeck op 2m26s

7. Quinten Hermans op 2m38s

8. Lars van der Haar op 2m48s

9. Corné van Kessel op 2m50s

10. Gianni Vermeersch op 3m25s