Van der Poel verslaat Van Aert en Pidcock na spectaculaire Wereldbeker in Namen

Een spectaculaire Wereldbeker van Namen is een prooi geworden voor Mathieu van der Poel. De wereldkampioen kwam na ruim een uur in de Citadelcross als eerste over de finish. Wout van Aert kwam als tweede over de streep, na zijn eerste confrontatie met Van der Poel van deze winter. Tom Pidcock leek lange tijd op weg naar een nieuwe zege, maar in de finale zakte hij weg naar de derde plaats.

Europees kampioen Eli Iserbyt had zijn start zeker anders voorgesteld, want al op de eerste oplopende strook moest hij lopend verder omdat zijn ketting eraf lag. Einde verhaal voor Iserbyt dus. Vooraan kende Wereldbeker-leider Michael Vanthourenhout een goede start, met Wout van Aert in zijn kielzog. Mathieu van der Poel moest van de tweede startrij komen en hij schoof langzaam maar zeker op in de eerste ronde.

Snelle start Pidcock

Ook de winnaar van vorige week in Gavere, Tom Pidcock, schoot uit de startblokken. Hij zorgde voor de eerste verschillen; alleen Van Aert, Van der Poel en Vanthourenhout konden de kleine Brit volgen. Pidcock hield zich in de tweede ronde niet in, wat zorgde voor kleine foutjes bij zijn achtervolgers. Met een voorsprong van ongeveer vijf seconden ging hij daardoor de derde ronde in.

Op de schuine kant, een van de scherprechters van de Citadelcross, wisten de drie achtervolgers terug aan te sluiten bij Pidcock. Alsof het niets was plaatste de toekomstige INEOS Grenadiers-renner een nieuwe demarrage, waarmee hij weer tien seconden wegreed van Van der Poel, Van Aert en Vanthourenhout. Halverwege de cross was de voorsprong van Pidcock elf seconden.

Pidcock dwingt Van der Poel en Van Aert tot het uiterste

Van der Poel wist in de zesde ronde het gat wat te dichten, maar tot het wiel van Pidcock kwam de wereldkampioen niet. Bij het ingaan van de zevende ronde (van de negen) was het verschil vijf tellen. Pidcock speelde een kat-en-muisspel met Van Aert en Van der Poel, die Vanthourenhout hadden afgeschud.

Vijf seconden, zeven seconden… De twee wereldtoppers, die elkaar voor het eerst deze winter tegenkwamen in het veld, wisten het gat maar niet dicht te rijden. In de achtste ronde kwamen Van Aert en Van der Poel dan toch op het wiel van Pidcock, wat de spanning helemaal terugbracht in de Citadelcross.

Direct nadat de drie samentroepten, plaatste de regerende wereldkampioen een versnelling waarmee hij vooral Pidcock op een gaatje reed. Had de Brit zich dan opgeblazen? Ja, want hij net na het ingaan van de slotronde kon het tempo van Van der Poel niet volgen. Ook Van Aert moest tijd toegeven, maar de Belg van Jumbo-Visma hield de druk op zijn eeuwige rivaal hoog.

Van der Poel had echter nog genoeg kracht over om de zege binnen te slepen, drie seconden voor Van Aert. Pidcock volgde na een waar spektakelstuk op elf tellen als derde.

Wereldbeker veldrijden 2020-2021

Uitslag mannen – Manche 2 in Namen

1. Mathieu van der Poel in 1u03m59s

2. Wout van Aert op 3s

3. Tom Pidcock op 11s

4. Michael Vanthourenhout op 1m07s

5. Quinten Hermans op 2m09s

6. Lars van der Haar op 2m17s

7. Toon Aerts op 2m53s

8. Daan Soete op 2m57s

9. Corné van Kessel op 3m25s

10. Ryan Kamp op 3m31s