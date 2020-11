Vanthourenhout klopt Iserbyt in Wereldbeker Tábor, Van Aert derde

Michael Vanthourenhout heeft de Wereldbeker veldrijden in Tábor op zijn naam geschreven. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal was in Tsjechië de betere van ploeggenoot Eli Iserbyt. Het volledige podium was Belgisch, want Wout van Aert werd derde.

De kopstart was voor Laurens Sweeck, maar hij voerde een grote groep aan bij het indraaien van het veld. Wout van Aert moest van ver komen, maar hij wist zich in de openingsronde wel naar voren te rijden. Een tiental vormde zich met daarbij ook Tom Pidcock, die voor het eerst dit seizoen in actie kwam in het veld.

Kopgroep rijdt weg

Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Corné van Kessel, Wout van Aert, Lars van der Haar, Quinten Hermans en Daan Soete bleken over de beste benen te beschikken in de tweede ronde. Sweeck was weggevallen na een rare valpartij over de balkjes. Na wat oponthoud kon de Belgische kampioen verder, maar dat was al ver in de achtergrond.

De cross in Tábor bleek niet lastig genoeg om een verschil te maken. Vanthourenhout probeerde het in de vierde ronde. Hij pakte acht seconden voorsprong en dwong Van Aert tot achtervolgen. Alleen Aerts, Iserbyt, Van Kessel en Van der Haar konden volgen, maar dat was wel op 15 seconden van Vanthourenhout.

Vanthourenhout en Iserbyt

Pauwels Sauzen-Bingoal speelde de tactiek goed uit: Iserbyt kon afstoppen en sprong in de zesde ronde zelf weg uit de achtervolgende groep. De Europees kampioen wist in een ruk naar Vanthourenhout te rijden, op ruim tien seconden gevolgd door Aerts en Van Aert. Het tweetal van Pauwels Sauzen-Bingoal trok samen op in de voorlaatste ronde.

Vanthourenhout nam het initiatief in de slotronde, maar ondanks een foutje bleef Iserbyt in zijn spoor. Na een nieuwe versnelling was Vanthourenhout definitief weg. De derde plaats ging naar Wout van Aert, die in de laatste ronde Toon Aerts van zich afschudde.

Wereldbeker veldrijden 2020-2021, Tábor

Uitslag mannen – Manche 1

1. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 1u02m43s

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 5s

3. Wout van Aert (Jumbo-Visma) op 12s

4. Toon Aerts (Telenet-Baloise) op 18s

5. Lars van der Haar (Telenet-Baloise) op 21s

6. Corné van Kessel (Tormans CX) op 51s

7. Quinten Hermans (Tormans CX) op 1m01s

8. Daan Soete (Group Hens-Maes Containers) op 1m05s

9. Kevin Kuhn (Tormans CX) op 1m27s

10. Diether Sweeck (Credishop-Fristads) op 1m42s