Eli Iserbyt en Lucinda Brand prijspakkers in Superprestige

Met de X²O Trofee van Brussel is zondag de laatste klassementscross van het seizoen verreden. Op de ijzige klimmetjes van de universiteitscampus verzekerden Eli Iserbyt en wereldkampioene Lucinda Brand zich van de eindwinst. WielerFlits zet voor de laatste keer dit seizoen de belangrijkste crossklassementen onder elkaar.

Wereldbeker

De wereldbeker 2020-2021 is sinds januari al klaar. Wout van Aert wist voor de derde keer in zijn carrière de eindwinst naar zich toe te trekken. Ook in 2016 en 2017 zette de renner van Jumbo-Visma het crossklassement achter zijn naam. Bij de vrouwen stond al in de voorlaatste manche van Hulst vast dat ze de wereldbeker zou winnen. Met drie zeges en een tweede plaats in de eerste vier manches had ze namelijk al een onoverbrugbare voorsprong opgebouwd.

Alle crossen:

29/11 – Tábor – Michael Vanthourenhout en Lucinda Brand

20/12 – Namen – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

27/12 – Dendermonde – Wout van Aert en Lucinda Brand

03/01 – Hulst – Mathieu van der Poel en Denise Betsema

24/01 – Overijse – Wout van Aert en Ceylin del Carmen Alvarado

Eindstand na vijf manches (mannen)

1. Wout van Aert – 165 punten

2. Mathieu van der Poel – 140 punten

3. Michael Vanthourenhout – 128 punten

4. Toon Aerts – 108 punten

5. Quinten Hermans – 95 punten

6. Corné van Kessel – 91 punten

7. Tom Pidcock – 84 punten

8. Lars van der Haar – 81 punten

9. Laurens Sweeck – 77 punten

10. Kevin Kuhn – 63 punten

Eindstand na vijf manches (vrouwen)

1. Lucinda Brand – 180 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 142 punten

3. Denise Betsema – 129 punten

4. Clara Honsinger – 102 punten

5. Blanka Kata Vas – 100 punten

6. Sanne Cant – 86 punten

7. Annemarie Worst – 79 punten

8. Manon Bakker – 71 punten

9. Puck Pieterse – 66 punten

10. Anna Kay – 63 punten

Superprestige

Net als de Wereldbeker was ook de strijd om de Superprestige al beslist. De grote winnaar was de Baloise Trek-ploeg van Sven Nys. Bij de mannen pakte Toon Aerts namelijk de meeste punten met een overwinning en totaal vijf podiumplaatsen. Tweede werd Eli Iserbyt, die wel tweemaal wist te winnen maar ook een keer de finish niet haalde. Bij de vrouwen legde Lucinda Brand beslag op de eindwinst. De wereldkampioene wist liefst vijf manches naar zich toe te trekken.

Alle crossen:

11/10 – Gieten – Toon Aerts en Ceylin del Carmen Alvarado

24/10 – Ruddervoorde – Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado

11/11 – Niel – Laurens Sweeck en Lucinda Brand

22/11 – Merksplas – Michael Vanthourenhout en Lucinda Brand

06/12 – Boom – Eli Iserbyt en Lucinda Brand

13/12 – Gavere – Tom Pidcock en Lucinda Brand

26/12 – Heusden-Zolder – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

06/02 – Middelkerke – Laurens Sweeck en Denise Betsema

Eindstand na acht manches (mannen)

1. Toon Aerts – 99 punten

2. Eli Iserbyt – 97 punten

3. Michael Vanthourenhout – 94 punten

4. Laurens Sweeck – 93 punten

5. Lars van der Haar – 89 punten

6. Corné van Kessel – 83 punten

7. Daan Soete – 48 punten

8. Quinten Hermans – 44 punten

9. Ryan Kamp – 39 punten

10. Felipe Orts – 35 punten

Eindstand na acht manches (vrouwen)

1. Lucinda Brand – 114 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 112 punten

3. Denise Betsema – 101 punten

4. Yara Kastelijn – 83 punten

5. Annemarie Worst – 79 punten

6. Manon Bakker – 76 punten

7. Sanne Cant – 55 punten

8. Aniek van Alphen – 41 punten

9. Anna Kay – 36 punten

10. Laura Verdonschot – 35 punten

X²O Badkamers Trofee

Alleen de strijd om de X²O Badkamers Trofee lag voor afgelopen weekend nog open. Voor Brussel verdedigde Eli Iserbyt een royale voorsprong van 3:02 minuten op Toon Aerts. Aerts vond al vroeg in de wedstrijd zijn draai, reed op een besneeuwd parcours twee ronden van het einde weg van Quinten Hermans en wist zo de laatste manche achter zijn naam te zetten. Iserbyt eindigde als zesde, wat voldoende was om zich te verzekeren van de eindoverwinning.

Bij de vrouwen leverde de strijd om de eindzege een spannend duel op tussen Lucinda Brand en Denise Betsema, die in Brussel 41 seconden goed moest maken op de wereldkampioene. Terwijl Brand in de slotfase van de wedstrijd problemen kende met haar pedalen, kwam Betsema met haar tweede plaats achter Ceylin del Carmen Alvarado nog heel dicht bij de eindoverwinning. Aan de streep kwam ze echter vijf tellen tekort.

Na de Wereldbeker, de Superprestige èn het WK heeft Brand, kopvrouw bij Baloise Trek Lions, nu ook het eindklassement van de X²O Trofee gewonnen. “Het is echt bizar, heel tof”, zei ze na afloop van de wedstrijd op de universiteitscampus.

Alle crossen:

31/10 – Oudenaarde – Eli Iserbyt en Annemarie Worst

28/11 – Kortrijk – Eli Iserbyt en Lucinda Brand

12/12 – Antwerpen – Mathieu van der Poel en Denise Betsema

23/12 – Herentals – Wout van Aert en Ceylin del Carmen Alvarado

01/01 – Baal – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

23/01 – Hamme – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

07/02 – Lille – Laurens Sweeck en Ceylin del Carmen Alvarado

14/02 – Brussel – Toon Aerts en Ceylin del Carmen Alvarado

Eindstand na acht manches (mannen)

1. Eli Iserbyt in 8u05m29s

2. Toon Aerts op 1m56s

3. Michael Vanthourenhout op 2m58s

4. Lars van der Haar op 5m43s

5. Quinten Hermans op 6m45s

6. Laurens Sweeck op 8m11s

7. Corné van Kessel op 9m15s

8. Mathieu van der Poel op 14m40s

9. Wout van Aert op 15m07s

10. Ryan Kamp op 18m20s

Eindstand na acht manches (vrouwen)

1. Lucinda Brand in 5u54m19s

2. Denise Betsema op 5s

3. Ceylin del Carmen Alvarado op 3m48s

4. Annemarie Worst op 8m19s

5. Yara Kastelijn op 9m38s

6. Fem van Empel op 9m51s

7. Sanne Cant op 11m06s

8. Manon Bakker op 11m49s

9. Aniek van Alphen op 14m10s

10. Eva Lechner op 25m00s

