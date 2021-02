Toon Aerts zegeviert in Brussel, Iserbyt eindwinnaar X2O Trofee

Toon Aerts heeft in Brussel de laatste wedstrijd in de X2O Trofee gewonnen. De renner van Baloise Trek Lions reed op een besneeuwd parcours twee rondes voor het einde weg van Quinten Hermans, die genoegen moest nemen met een tweede plaats.

Hermans ging na zijn zege in Eeklo ook in Brussel voortvarend van start. Na een snelle opening nam hij direct de leiding. Ploeggenoot Corné van Kessel was aanvankelijk de enige die kon volgen. Toon Aerts wist in de tweede ronde de aansluiting te maken.

Doordat Aerts iets meer risico nam op de technische passages, wist hij in de derde ronde het Tormans-duo van zich af te schudden. In de achtergrond kreeg achtervolger Van Kessel te maken met een lekke band, waardoor hij achterop raakte. Een sterk rijdende Niels Vandeputte schoof daardoor op naar de derde plek.

Hermans daarentegen zette zijn jacht succesvol voort en slaagde er dankzij een lekke band en problemen met de pedalen bij Aerts in, om opnieuw de aansluiting bij de leider te maken. Aan het einde van de zesde ronde wist Aerts na een technische passage echter weer weg te rijden bij Hermans.

Aerts ging met een voorsprong van 15 tellen de slotronde in en zou zijn voorsprong niet meer afgeven. Hij kwam solo als eerste over de finish en boekte daarmee (vier maanden na zijn vorige) zijn vierde overwinning van het seizoen.

Iserbyt wint X2O Trofee

Iserbyt finishte als zesde op 1 minuut en 2 seconden van Aerts. Het was voor de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal voldoende om zich te verzekeren van de eindoverwinning in de X2O Trofee. Ook vorig jaar won hij het klassement, dat toen nog DVV Trofee heette.

X2O Badkamers Trofee 2020-2021

Uitslag mannen – Manche 8 in Brussel

1. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) in 57m45s

2. Quinten Hermans (Tormans) op 20s

3. Niels Vandeputte (Alpecin-Fenix) op 36s

4. Jens Adams (Hollebeek Hoeve) op 42s

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Bingoal) op 46s

6. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal) op 1m02s

7. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 1m17s

8. Kevin Kuhn (Tormans) op 1m29s

9. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen – Bingoal) op 1m38s

10. Timo Kilich (Credishop – Fristads) op 1m41s

Eindstand X2O Badkamers Trofee 2020-2021

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal) in 8u05m31s

2. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) op 1m55s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Bingoal) op 2m55s

4. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 5m41s

5. Quinten Hermans (Tormans) op 6m44s

6. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen – Bingoal) op 8m10s

7. Corné van Kessel (Tormans) op 9m13s

8. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) op 15m06s

9. Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) op 15m06s

10. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen – Bingoal) op 18m19s