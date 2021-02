Alvarado wint in Brussel, Brand houdt Betsema van eindzege X2O Trofee

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de achtste en laatste manche van de X2O Badkamers Trofee gewonnen. De Europese kampioene van Alpecin-Fenix kwam in Brussel solo over de finish. Wereldkampioene Lucinda Brand werd vijfde en trok daardoor de eindzege in het X2O-klassement naar zich toe. Denise Betsema kwam door een tweede plek nog erg dichtbij.

Anna Kay schoot uit de startblokken op het harde, bevroren parcours op het universiteitsterrein van Brussel. De Britse kreeg direct Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado achter zich aan. De Europese kampioene nam nog in de eerste ronde het heft in handen en reed weg bij een achtervolgende groep. Daarin reden Kay, Betsema, Annemarie Worst, Lucinda Brand, Manon Bakker en Fem van Empel.

Bij het ingaan van de derde ronde was de voorsprong van Alvarado twintig seconden. Ze hield die voorgift vast, terwijl in de achtergrond gestreden werd om dure seconden. Betsema en Brand waren namelijk verwikkeld in een spannende strijd om de eindzege in het X2O Trofee-klassement. Het verschil was vooraf 41 seconden, in het voordeel van Brand.

Brand verliest tijd op Betsema

Betsema zette in de voorlaatste ronde Brand onder druk, waardoor de wereldkampioene in de achtervolging moest. Brand, die in de finale ook nog Bakker moest laten gaan, hield het verschil met haar directe concurrente rond de tien seconden. Ze had door problemen met haar klikpedaal echter de grootste moeite om het tempo hoog te houden en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep, met een net groot genoege voorsprong om de eindzege in de Soudal Ladies Trophy, de vrouwelijke variant van de X2O Trofee, binnen te slepen.

Alvarado hoefde door haar ruime voorsprong geen risico’s meer te nemen en kon solo de overwinning vieren. Het was voor de kopvrouw van Alpecin-Fenix de derde zege op rij in Brussel. Daarmee heeft ze elke editie van deze cross, die pas in 2019 opgericht werd, tot nu toe gewonnen.

X2O Badkamers Trofee 2020-2021

Uitslag vrouwen – Manche 8 in Brussel

1. Ceylin del Carmen Alvarado in 40m46s

2. Denise Betsema op 6s

3. Manon Bakker op 20s

4. Fem van Empel op 35s

5. Lucinda Brand op 37s

6. Annemarie Worst op 44s

7. Anna Kay op 59s

8. Aniek van Alphen op 1m14s

9. Sanne Cant op 1m23s

10. Marion Norbert Riberolle op 1m53s

Eindklassement Soudal Ladies Trophy

1. Lucinda Brand in 5u54m19s

2. Denise Betsema op 5s

3. Ceylin del Carmen Alvarado op 3m48s

4. Annemarie Worst op 8m19s

5. Yara Kastelijn op 9m38s

6. Fem van Empel op 9m51s

7. Sanne Cant op 11m06s

8. Manon Bakker op 11m49s

9. Aniek van Alphen op 14m10s

10. Eva Lechner op 25m00s