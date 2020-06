Tour 2020: Dit zijn de deelnemers donderdag 25 juni 2020 om 20:00

Als het coronavirus het toelaat, wordt de Tour de France dit jaar verreden van 29 augustus tot en met 20 september. Inmiddels hebben steeds meer ploegen hun selectie voor La Grande Boucle op papier. In dit overzicht bundelt WielerFlits alle definitieve achttallen voor deze ‘unieke’ Tour.

Hoewel nog niet alle definitieve selecties bekend zijn, weten we van veel kopmannen al wel of aan de start verschijnen. Bekijk daarvoor het volgende overzicht: Deze kopmannen rijden de Tour, Giro en Vuelta in 2020.

Deelnemerslijst Tour de France 2020

AG2R La Mondiale

Nog geen definitieve selectie bekend

Arkéa-Samsic (wildcard)

Nog geen definitieve selectie bekend

Astana

Nog geen definitieve selectie bekend

Bahrain McLaren

Nog geen definitieve selectie bekend

B&B Hotels-Vital Concept (wildcard)

Nog geen definitieve selectie bekend

BORA-hansgrohe

Emanuel Buchmann

Felix Großschartner

Lennard Kämna

Gregor Mühlberger

Daniel Oss

Lukas Pöstlberger

Peter Sagan

Maximilian Schachmann

CCC

Nog geen definitieve selectie bekend

Cofidis

Nog geen definitieve selectie bekend

Deceuninck-Quick-Step

Nog geen definitieve selectie bekend

EF Pro Cycling

Nog geen definitieve selectie bekend

Groupama-FDJ

Nog geen definitieve selectie bekend

Israel Start-Up Nation

Nog geen definitieve selectie bekend

Jumbo-Visma

Wout van Aert

George Bennett

Tom Dumoulin

Robert Gesink

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Tony Martin

Primoz Roglic

Lotto Soudal

Steff Cras

Jasper De Buyst

Thomas De Gendt

John Degenkolb

Caleb Ewan

Philippe Gilbert

Roger Kluge

Tim Wellens

Mitchelton-Scott

Nog geen definitieve selectie bekend

Movistar

Nog geen definitieve selectie bekend

NTT Pro Cycling

Nog geen definitieve selectie bekend

Team Ineos

Nog geen definitieve selectie bekend

Team Sunweb

Nog geen definitieve selectie bekend

Total Direct Energie (wildcard)

Nog geen definitieve selectie bekend

Trek-Segafredo

Nog geen definitieve selectie bekend

UAE Emirates

Fabio Aru

Sven Erik Bystrøm

David De la Cruz

Davide Formolo

Alexander Kristoff

Marco Marcato

Tadej Pogacar

Jan Polanc