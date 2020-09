Tour 2020: Uitgeputte Gregor Mühlberger staakt de strijd

Voor Gregor Mühlberger is vroegtijdig een einde gekomen aan de Tour de France. In de elfde rit naar Poitiers kneep de Oostenrijker van BORA-hansgrohe in de remmen.

Mühlberger reed al de hele dag gammel achter in het peloton en het leek slechts een kwestie van tijd voordat de Oostenrijkse klimmer de handdoek in de ring zou gooien. Op 37 kilometer van de streep stapte hij vervolgens daadwerkelijk uit de wedstrijd. Volgens de eerste berichten voelde hij zich volledig uitgeput. Zijn ploeg liet eerder al weten dat de benen van de Oostenrijker gisteren al helemaal niet lekker aanvoelden.

Door de opgave van Mühlberger zijn er nog 162 renners in koers.

unfortunately @muehlberger_94 had to abandon the Tour. initial reports say he just felt totally exhausted. pic.twitter.com/gWxNhcmEeR

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 9, 2020