Tour 2020: Domenico Pozzovivo staakt de strijd met elleboogblessure maandag 7 september 2020 om 07:53

Domenico Pozzovivo heeft noodgedwongen de Tour de France vroegtijdig moeten verlaten. In de afgelopen dagen kampte de ervaren Italiaan met een elleboogblessure, die hij had opgelopen bij een valpartij in de openingsetappe.

Pozzovivo botste in de eerste rit rond Nice tegen de uitgestrekte arm van een toeschouwer, die een foto wilde nemen van de koers. Daardoor gingen meer dan twintig renners tegen de vlakte. De klimmer van NTT Pro Cycling zette door, maar de zwaarte van de wedstrijd eiste uiteindelijk zijn tol, laat zijn ploeg weten.

Eigenlijk hoopte de Italiaan dat zijn lichaam zich in de loop van de ronde zou herstellen. “Maar de pijn was elke dag enorm. Bovendien was het risico om opnieuw te vallen en zo nog meer schade aan te richten gewoon te groot. Ik hoop nu zo snel mogelijk te herstellen en kijk dan vooruit naar mijn volgende doel, de Giro d’Italia.”

Pozzovivo is de elfde uitvaller in de Tour de France. Zijn ploeg NTT Pro Cycling zag twee dagen geleden Europees kampioen Giacomo Nizzolo al opgeven.