Team Ineos naar de Tour de France zonder Chris Froome en Geraint Thomas woensdag 19 augustus 2020 om 09:11

Bij Team Ineos hebben ze de knoop doorgehakt: noch Chris Froome, noch Geraint Thomas maken deel uit van de Tourselectie van de Ineos Grenadiers. Egan Bernal is zo de enige uitgesproken kopman. Thomas zal uitgespeeld worden in de Giro, Froome in de Vuelta.

Andrey Amador, Egan Bernal, Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov en Dylan van Baarle. Dat zijn de acht die Team Ineos in stelling brengt in haar jacht op een achtste Tourzege in negen jaar tijd. Geen Chris Froome dus, al hing dat ondertussen wel in de lucht. Maar dus ook geen Geraint Thomas. Dat is wel best verrassend te noemen.

“Het selecteren van de juiste leider in de juiste race met het juiste ondersteuningsteam is van cruciaal belang”, vertelt teammanager Dave Brailsford in een mededeling van de ploeg. “Dat betekende dat we na de recente wedstrijden de nieuwste informatie moesten analyseren om er zeker van te zijn dat we in de best mogelijke positie verkeren om onze prestaties in de komende maanden te optimaliseren.”

“Egan Bernal zal zich opnieuw richten op eindwinst in de Tour de France en we zijn erg verheugd om ook de Giro-winnaar van vorig jaar, Richard Carapaz, te laten debuteren in de Tour. Geraint Thomas zal zich richten op de Giro en proberen de eerste Welshman ooit te zijn die de Ronde van Italië op zijn naam schrijft.”

“Chris Froome zal op zijn beurt kopman zijn in de Vuelta. Chris is een legende van onze sport, een echte kampioen die ongelooflijke doorzettingsvermogen en vastberadenheid heeft getoond om terug te komen na zijn crash vorig jaar. We willen hem steunen in zijn doel naar nieuwe eindwinst in een grote ronde en we denken dat de Vuelta hem net dat beetje meer tijd geeft om zijn vooruitgang naar het topniveau voort te zetten.”

Selectie INEOS Grenadiers voor Tour de France 2020

Andrey Amador

Egan Bernal

Richard Carapaz

Jonathan Castroviejo

Michal Kwiatkowski

Luke Rowe

Pavel Sivakov

Dylan van Baarle

