Tour 2020: Giacomo Nizzolo stapt af in eerste Pyreneeënrit zaterdag 5 september 2020 om 15:17

Giacomo Nizzolo heeft de eerste rustdag in de Tour de France niet gehaald. De Italiaan, die anderhalve week geleden nog Europees kampioen werd in Plouay, stapte zaterdag in de eerste Pyreneeënrit naar Loudenvielle af.

De sprinter van NTT Pro Cycling zat niet lekker in deze ronde. Alhoewel Nizzolo wel nog derde werd in de derde etappe naar Sisteron, kon de Italiaan zich nooit echt mengen in de strijd om een etappezege.

Nizzolo is de vijfde uitvaller in deze Tour de France. Knieproblemen zouden de Italiaan in de weg staan.

It seems he has a problem with his knee. Il aurait un problème au genou.#TDF2020 — Tour de France™ (@LeTour) September 5, 2020

Tour 2020: De uitvallers