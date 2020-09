Tour 2020: López wint op Col de la Loze, Roglic loopt uit op Pogacar woensdag 16 september 2020 om 17:19

Miguel Ángel López heeft in de Tour de France de prestigieuze bergetappe naar de Col de la Loze op zijn naam gezet. De Colombiaan was op de loeizware slotklim de beste van de favorieten. Op vijftien seconden van de ritwinnaar pakte Primož Roglič belangrijke tijd op Tadej Pogačar.

Reikhalzend werd uitgekeken naar deze bergetappe van Grenoble via de Col de la Madeleine naar Méribel, waar voor het eerst in de Tourhistorie de streep lag op de Col de la Loze. Sinds kort is de top van de bergpas bereikbaar via een geasfalteerde weg, die parcoursbouwer Thierry Gouvenou maar wat graag wilde opnemen in de route van de Ronde van Frankrijk. Stijgingspercentages tot liefst 24 procent zouden voor spektakel zorgen, zo was de verwachting.

Het nieuws werd ’s ochtends beheerst door Egan Bernal, die niet meer van start ging in Grenoble. In de afgelopen dagen was de titelverdediger op minuten achterstand gereden, waardoor hij een nieuwe eindzege al kon vergeten. Nu gaat hij zich concentreren op zijn herstel om daarna andere doelen te stellen voor de rest van het seizoen. Met het oog op het WK tijdrijden verscheen Stefan Küng eveneens niet meer aan het vertrek.

Onstuimige beginfase

Even na half een werd het peloton op gang gebracht door François Lemarchand, die vorige week Christian Prudhomme al een aantal dagen verving in de directiewagen. Lemarchand had vandaag president Emmanuel Macron te gast. Na een onrustig begin met aanvalspogingen van onder meer Thomas De Gendt, Dylan van Baarle en Cees Bol werd een kopgroep met vijf man, die ontstond na net geen dertig kilometer, een vrije weg gegund door het peloton.

De etappewinnaars van Nice en Villard-de-Lans, Julian Alaphilippe en Lennard Kämna, sloegen de handen ineen met Richard Carapaz, Gorka Izagirre en Dan Martin, terwijl Daryl Impey vergeefs de oversteek probeerde te maken. Aan de tussensprint na 45,5 kilometer hadden de vijf vluchters al drie minuten voorsprong te pakken. Daarachter, in het peloton, liep groene trui Sam Bennett in die tussensprint nog eens twee punten uit op Peter Sagan.

Vervolgens bereikte de kopgroep na 90,5 kilometer het plaatsje Notre-Dame-du-Cruet, waar de Col de la Madeleine begon. In het peloton, dat op dat moment ruim vijf minuten achter de vlucht reed, ging het in de klim al gauw te snel voor Nairo Quintana. De nummer tien van het klassement was lang niet de enige die in de problemen kwam, ook Pierre Rolland, Max Schachmann, Esteban Chaves, Daniel Martínez en Thibaut Pinot moesten al vroeg lossen.

Bahrain-McLaren ment het peloton

In de kopgroep ging het te hard voor Kämna. Door het wegvallen van de etappewinnaar in Villard-de-Lans bestond de ontsnapping nog uit vier man. Daarachter bepaalde Bahrain-McLaren, onder meer met de herboren Wout Poels, het tempo. Kopman Mikel Landa had duidelijk deze dag aangestipt om op te schuiven in het klassement. Door het strakke tempo van de mannen in het oranje-rood werd het verschil met de vluchters kleiner.

Met een voorsprong van ruim een minuut bereikten Carapaz, Alaphilippe, Martin en Izagirre de top van de Madeleine, waarna de lange afdaling tot aan het Isèredal volgde. Tadej Pogačar kwam als vijfde boven en loste daarmee Benoît Cosnefroy af in het bergklassement. In de lange afzink loste Martin uit de kopgroep, terwijl Alaphilippe juist, met zijn daalcapaciteiten, even wat afstand nam van zijn vluchtkompanen.

Even later sloten Carapaz en Izagirre weer aan bij Alaphilippe en eenmaal terug in het dal bleken de vluchters weer wat te zijn uitgelopen tot tweeënhalve minuut. Via Aigueblanche en Moûtiers koersen de renners dan naar het bergdorp Brides-les-Bains, de toegangspoort naar de slotklim van deze zeventiende etappe, de Col de la Loze. Met net iets meer dan twee minuten voorsprong kwamen de drie overgebleven aanvallers aan bij de voet.

Alaphilippe wekt ergernis

In de eerste kilometers van de klim nam Alaphilippe weer wat afstand van zijn medevluchters, tot ergernis van Carapaz en Izagirre. Na wat misbaar over en weer werkten de koplopers weer samen en hielden zij hun voorsprong van twee minuten in eerste instantie in stand. Daarachter bepaalden de ploeggenoten van Mikel Landa nog altijd het tempo, met Primož Roglič en zijn ploeggenoten in het wiel.

Op dertien kilometer van de streep, toen de voorsprong van de kopgroep was geslonken tot een minuut, ging Carapaz op de pedalen staan. Izagirre haakte zijn wagonnetje aan, maar Alaphilippe moest zijn kornuiten laten gaan en zakte even later terug in het peloton. Op negen kilometer was Carapaz alleen over toen ook Izagirre loste, maar de groep daarachter had ook de Ecuadoraan al in het vizier. Toch slaagde de Girowinnaar erin zijn voorsprong weer wat op te rekken.

Met een halve minuut voorsprong begon Carapaz aan de laatste vier kilometer. Daarin beleefde Mikel Landa zijn zwanenzang, nadat hij zo lang zijn ploeggenoten had laten werken. Uiteindelijk bleven enkel Primož Roglič, zijn ploeggenoot Sepp Kuss, Tadej Pogačar en Miguel Ángel López over in de favorietengroep, terwijl Richie Porte aan het elastiek hing. Kuss reed op drie kilometer het laatste gaatje naar Carapaz dicht.

Kuss versnelt en krijgt López mee

Kuss versnelde dan en kreeg op het steilste deel van de Col de la Loze López mee, terwijl gele trui Roglič bij Pogačar en Porte bleef. Kuss keek vooral om naar zijn kopman, waardoor López kon doorrijden. De Amerikaan liet zich vervolgens terugzakken tot bij Roglič, die was weggereden bij zijn belangrijkste concurrent Pogačar. Nu hij was verlost van zijn landgenoot, ging Roglič op zoek naar de sterke López.

López slaagde er echter in Roglič af te houden en sleepte de etappezege binnen, nota bene op de verjaardag van zijn teammanager bij Astana Alexander Vinokourov. Ook schoof de Colombiaan op naar de derde plaats in het klassement. Pogačar kon in het laatste deel tot de streep niet meer bij Roglič terugkeren en moest vijftien seconden toegeven op de gele trui. Dankzij de bonificaties liep Roglič nog twee tellen extra uit.