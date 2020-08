Tour 2020: Astana rondom kopman Miguel Ángel López maandag 24 augustus 2020 om 15:49

Astana heeft de achtkoppige selectie voor de Tour de France gepresenteerd. Alle ogen zijn gericht op kopman Miguel Ángel López, die zijn debuut maakt in de Tour. De Colombiaanse klimmer krijgt onder meer steun van Ion Izagirre, Gorka Izagirre en kersvers Spaans kampioen Luis Léon Sánchez.

Alexey Lutsenko is de enige Kazach in de Tourploeg van de Kazachstaanse formatie. De Spanjaard Omar Fraile, Harold Tejeda uit Colombia en de Canadees Hugo Houle maken het achttal van Astana compleet. In de voorlopige selectie die de ploeg had ingeleverd bij de Tourorganisatie, was nog plek voor Fabio Felline.

Zijn plek is ingenomen door Hugo Houle, die de afgelopen weken in quarantaine zat vanwege een positieve coronatest voor de Ronde van Lombardije. Vandaag liet de ervaren hardrijder weten dat hij helemaal niet besmet is geweest met het coronavirus. Dat zou zijn gebleken uit meerdere onderzoeken. Na dat nieuws heeft ploegbaas Alexander Vinokourov besloten om Houle alsnog in de Tourploeg op te nemen.

Selectie Astana voor de Tour de France 2020 (29 augustus-20 september)

Miguel Ángel López

Omar Fraile

Hugo Houle

Gorka Izagirre

Ion Izagirre

Alexey Lutsenko

Luis Léon Sánchez

Harold Tejeda