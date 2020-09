Tour 2020: Mikel Nieve stapt uit Tour de France woensdag 16 september 2020 om 15:11

De Tour de France gaat verder zonder Mikel Nieve. De 36-jarige Spanjaard stapte met nog zeventig kilometer te rijden in de loodzware zeventiende etappe uit de wedstrijd.

Voor Mitchelton-Scott is Nieve de tweede uitvaller. De ploeg van kopman Adam Yates zag in de tiende etappe Sam Bewley wegvallen na een valpartij

Waarom Nieve de Tour heeft verlaten is op dit moment nog onbekend. De Spanjaard kende een ongelukkig begin van de wedstrijd. In de spekgladde openingsrit in Nice kwam hij hard ten val.

Later meer.