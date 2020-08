Tour 2020: Groupama-FDJ met vrijwel dezelfde namen als vorig jaar woensdag 26 augustus 2020 om 18:32

Groupama-FDJ heeft haar definitieve samenstelling bekendgemaakt voor de Tour de France. Ten opzichte van vorig jaar is de Tourploeg op één plek gewijzigd, op de plek van Anthony Roux staat de naam van Valentin Madouas. De onbetwiste kopman binnen het team is Thibaut Pinot.

Na de sterke Tour de France vorig jaar, waarin kopman Thibaut Pinot een etappe won en lange tijd meestreed voor het podium, reist de ploeg van Marc Madiot met hoge ambities af naar de start in Nice. Het team put veel vertrouwen uit de prestaties van haar 30-jarige leider na de coronabreak. Die hervatte het seizoen met de vierde plaats in La Route d’Occitanie en moest in het Critérium du Dauphiné alleen in Daniel Felipe Martínez zijn meerdere erkennen.

William Bonnet, Stefan Küng en Matthieu Ladagnous zijn de wegkapiteins in de ploeg en moeten het collectief leiden en beschermen. In het midden- en hooggebergte wordt Pinot normaal gezien omringd door Rudy Molard, Sébastien Reichenbach en David Gaudu. De achtste en laatste naam is Valentin Madouas, die voor het eerst in de Ronde van Frankrijk van start gaat. Volgens het team kan de 24-jarige renner mogelijk zorgen voor leuke verrassingen.

Groupama-FDJ voor Tour de France 2020

William Bonnet

David Gaudu

Stefan Küng

Matthieu Ladagnous

Valentin Madouas

Rudy Molard

Thibaut Pinot

Sébastien Reichenbach