Tour 2020: Israel Start-Up Nation met herstelde Dan Martin van start woensdag 26 augustus 2020 om 19:09

Daniel Martin is op tijd fit voor de Tour de France na zijn val in het Critérium du Dauphiné, waaraan hij een breuk aan het heiligbeen overhield. De Ier voert de acht renners tellende selectie van Israel Start-Up Nation aan bij het eerste optreden van de ploeg in de drieweekse wedstrijd.

Martin viel een kleine twee weken geleden in het Critérium du Dauphiné net voor de slotklim van de tweede etappe, de Col de Porte. Sindsdien nam de Ier zijn rust en onderging hij behandelingen en therapie. Dat bleek effectief en hij voelt dat hij klaar is voor de Tour. “Ik ben de ploeg erg dankbaar dat ze zo geduldig zijn en me de tijd hebben gegeven om aan mijn conditie te werken na de valpartij in de Dauphiné.”

Zijn herstel ging sneller dan verwacht. “Na slechts drie dagen zat ik weer op de fiets. Sindsdien ben ik me blijven verbeteren en ik geloof dat ik de Tour de France in goede vorm kan beginnen. Ik verwacht dat ik in de eerste etappes ga afzien omdat ik wat training heb gemist. Maar ik kijk er erg naar uit om mijn ervaring te gebruiken om het team te helpen. Zodra ik weer wedstrijdritme heb, ga ik op jacht naar etappezeges.”

Eerste Israëliër

Guy Niv, de eerste Israëliër ooit in de Tour, is een van de mannen die Martin moet bijstaan. “Dan is natuurlijk onze leider in de bergen”, zegt ploegleider Eric Van Lancker. “Ben Hermans en Krists Neilands krijgen enkele dagen de vrijheid om zich bij een ontsnapping in de bergetappes aan te sluiten, om te proberen voor overwinningen te gaan. Op de andere dagen zullen ze de sterke helpers in de bergen zijn.”

Voor de vlakke sprintetappes rekent Israel Start-Up Nation op André Greipel, elfvoudig ritwinnaar in de Tour. “Tom Van Asbroeck zal zijn lead-out zijn in de sprints en Hugo Hofstetter kijkt naar de iets heuvelachtigere etappes met een sprint op het eind of naar een goede ontsnapping. Nils Politt kan ook op sommige dagen in de vlucht meespringen, of de andere jongen bijstaan in de sprint”, aldus Van Lancker.

Israel Start-Up Nation voor Tour de France 2020

Daniel Martin

André Greipel

Ben Hermans

Hugo Hofstetter

Krists Neilands

Guy Niv

Nils Politt

Tom Van Asbroeck