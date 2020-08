Tour 2020: John Degenkolb haalt tijdslimiet niet zaterdag 29 augustus 2020 om 19:48

John Degenkolb is in de openingsetappe buiten tijd geëindigd. De Lotto Soudal-Duitser, belangrijke schakel in de lead-out van Caleb Ewan, mag morgen dan ook niet meer van start in de tweede rit.

Degenkolb was onderweg betrokken bij een van de vele valpartijen, waardoor hij op achterstand raakte. De Duitser reed de wedstrijd nog uit, maar kwam te laat over de finish. Zijn ploeg Lotto Soudal liet weten dat hij na afloop röntgenfoto’s moest laten nemen.

Voor de volledigheid: Degenkolb kwam 17’58” na Alexander Kristoff over de finish in Nice, terwijl de tijdslimiet was vastgepind op 15’50”