Tour 2020: Bauke Mollema en Richie Porte voeren Trek-Segafredo aan maandag 24 augustus 2020 om 17:41

De Tour de France-selectie van Trek-Segafredo bevat geen verrassingen. De Amerikaanse formatie kondigde al lang geleden aan dat Bauke Mollema en Richie Porte de kopmannen voor het algemeen klassement zijn. Ook wereldkampioen Mads Pedersen start in Nice.

“Het doel van de ploeg is om voor een goed klassement te gaan met Bauke Mollema en Richie Porte”, vertelt ploegleider Kim Andersen. “Maar het andere grote doel is om een of meerdere etappes te winnen. We zullen proberen om minstens een van onze klassementsrenners hoog in het klassement te houden. Anders gaan we volle bak voor ritzeges.”

Andersen ziet ook kansen voor de twee Belgen in de selectie, Jasper Stuyven en Edward Theuns. “Ik denk dat er veel etappes zijn waarin de ontsnapping kan winnen. We zullen proberen om hen, net als Mads Pedersen, in die ontsnappingen te krijgen. Ook kunnen zij onze kopmannen goed ondersteunen. In de tweede week, krijgen de klassieke types meer vrijheid.”

Mollema: “We moeten elke kans aangrijpen”

Kopman Bauke Mollema geeft aan erg uit te kijken naar de Tourstart in Nice. “Hopelijk kan ik meestrijden in het klassement en jagen op ritzeges. De eerste week heeft al enkele bergetappes, dus als ik mij goed voel denk ik dat er kansen zijn om voor een ritzege te gaan. In dit gekke jaar moeten we elke kans aangrijpen.”

Klimmers Niklas Eg en Kenny Elissonde kunnen Mollema en Porte ondersteunen in de bergetappes. Toms Skujins is een rasaanvaller die voor zijn kansen mag gaan in de overgangsritten.

Selectie Trek-Segafredo voor de Tour de France 2020 (29 augustus-20 september)

Niklas Eg

Kenny Elissonde

Bauke Mollema

Mads Pedersen

Richie Porte

Toms Skujins

Jasper Stuyven

Edward Theuns