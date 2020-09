Tour 2020: Jérôme Cousin haalt tijdslimiet niet in Villard-de-Lans dinsdag 15 september 2020 om 18:41

Jérôme Cousin moet de Tour de France na zestien etappes verlaten. De Fransman wist in Villard-de-Lans niet op tijd binnen te komen en moet zijn biezen pakken. De Fransman is de 22e uitvaller in deze Ronde van Frankrijk.

De renner van Total Direct Energie liet zich in de eerste twee Tourweken nog van zijn beste kant zien. Zo reed hij lange tijd voorop in de derde etappe naar Sisteron en was hij ook in de aanval in de Pyreneeënrit naar Loudenvielle. Cousin kreeg tijdens de ronde echter ook steeds meer last van zijn knie.

De renner vocht in de voorbije bergetappes al tegen de tijdslimiet, maar wist telkens op tijd binnen te komen. Vandaag verloor hij meer dan 37 minuten op ritwinnaar Lennard Kämna en bleek twee minuten (de tijdslimiet was 35 minuten en 24 seconden) buiten tijd.