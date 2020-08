Tour 2020: NTT Pro Cycling jaagt op ritsucces met Nizzolo en Pozzovivo dinsdag 18 augustus 2020 om 11:19

NTT Pro Cycling heeft haar selectie voor de Tour de France op papier. De achtkoppige selectie maakt in de drieweekse rittenkoers door Frankrijk jacht op ritsucces. Giacomo Nizzolo is de sprinter die daarvoor moet zorgen. In de bergen zijn er kansen voor Domenico Pozzovivo, Roman Kreuziger en Michael Gogl.

“Het is duidelijk, als je naar onze selectie kijkt, dan gaan we voor etappezeges”, vertelt teammanager Bjarne Riis. “Dat is ons grootste doel. De enige die een klassement zou kunnen rijden is Pozzovivo. Ik weet dat Kreuziger vorig jaar zestiende werd, maar vanaf het begin zal onze focus niet liggen op een goed klassement. We gaan voor ritzeges op alle vlakken. We hebben een team dat mee kan doen in de sprints, overgangsetappes en enkele bergritten.”

“De Dauphiné was heel erg lastig en veel renners zullen daar de prijs voor moeten betalen. Maar sommigen zullen er ook beter uitkomen. Er is een groot gevecht tussen Jumbo-Visma en Team Ineos, dat wordt interessant. Wat interessant voor ons is, is dat we op onze ploeg letten, de juiste dingen doen en intelligent koersen in de Tour. We moeten wat krachten sparen voor de slotweek, want ik denk dat die heel lastig wordt”, zegt Riis.

NTT heeft enkele knechten aangewezen voor sprintkopman Giacomo Nizzolo, namelijk Max Walscheid, Zuid-Afrikaans kampioen Ryan Gibbons, Michael Valgren en Edvald Boasson Hagen. De andere drie renners krijgen een vrije rol in de heuvel- en bergritten.

Selectie NTT Pro Cycling voor de Tour de France 2020 (29 augustus-20 september)

Edvald Boasson Hagen

Ryan Gibbons

Michael Gogl

Roman Kreuziger

Giacomo Nizzolo

Domenico Pozzovivo

Michael Valgren

Maximilian Walscheid