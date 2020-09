Tour 2020: Thibaut Pinot kan streep zetten door klassementsambities zaterdag 5 september 2020 om 16:45

Thibaut Pinot gaat deze Tour de France niet winnen. De kopman van Groupama-FDJ zakte in de achtste etappe op de Port de Balès door het ijs en werd in no-time op grote achterstand gereden.

Pinot was in de eerste etappe naar Nice al ten val gekomen, waarna de Fransman zich in volgende etappes regelmatig bij de medische wagen liet zien. Op de Port de Balès maakte Pinot kenbaar last van zijn rug te hebben.

De renner van Groupama-FDJ stond voor aanvang van deze etappe op de negende plaats, slechts dertien seconden achter geletruidrager Adam Yates.

Het lossen van Pinot is niet de enige tegenvaller voor Groupama-FDJ zaterdag. Het Franse WorldTour-team zag William Bonnett halverwege de etappe opgeven.