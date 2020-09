Tour 2020: André Greipel stapt af in laatste Alpenrit donderdag 17 september 2020 om 13:29

André Greipel zal de Tour de France 2020 niet uitrijden. De ervaren Duitser van Israel Start-Up Nation gooide vroeg in de laatste Alpenetappe de handdoek in de ring.

Greipel stond na 17 dagen op de 143ste plaats in het klassement op vijf uur van gele trui Primoz Roglic. De 38-jarige sprinter won al elf Touretappes, maar kon dit jaar geen potten breken. Een zesde plaats in de sprint naar Île de Ré was zijn beste daguitslag.

In de lijst met uitvallers in deze Tour de France is Greipel nummer 27.