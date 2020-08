Tour 2020: Coquard sprintkopman bij debuterend B&B Hotels-Vital Concept maandag 24 augustus 2020 om 18:37

Bryan Coquard is in de aankomende Tour de France de uitgesproken kopman van B&B Hotels-Vital Concept, dat met een wildcard mee mag doen aan de drieweekse ronde door Frankrijk. De 28-jarige sprinter, die voor de vierde keer de Tour rijdt, wacht nog altijd op zijn eerste ritzege in La Grande Boucle.

Coquard krijgt enkele sterke helpers mee voor in de finales van de sprintetappes, met onder meer zijn landgenoot Kévin Reza en de Belg Jens Debusschere. Maxime Chevalier, Cyril Barthe en Quentin Pacher zullen zich ook in steun stellen van de spurter.

In de bergen zal het ProTeam vooral aanvallend koersen, met de ervaren Pierre Rolland voorop. De klimmer reed de Tour al tien keer en won in al die jaren twee etappes. De laatste ritzege van Rolland dateert al van 2012 toen hij een bergrit naar Les Sybelles won. Cyril Gautier kan zich ook tonen in de lastigere etappes.

Voor B&B Hotels-Vital Concept wordt het de allereerste deelname aan de Tour de France. Het Franse team debuteerde in 2018 als ProContinentaal team, maar kreeg in de eerste twee seizoenen geen wildcard van de ASO.

Selectie B&B Hotels-Vital Concept voor de Tour de France 2020 (29 augustus-20 september)

Bryan Coquard

Cyril Barthe

Maxime Chevalier

Jens Debusschere

Cyril Gautier

Quentin Pacher

Kévin Reza

Pierre Rolland