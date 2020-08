Tour 2020: Geen klassementsambities bij Mitchelton-Scott donderdag 20 augustus 2020 om 09:28

Mitchelton-Scott heeft de selectie voor de Tour de France 2020 gepresenteerd. Adam Yates gaat voor het eerst in jaren niet met de ambitie van start om een goed algemeen klassement te rijden in een grote ronde. Hij mikt op ritsucces in de bergen, net als Esteban Chaves en Mikel Nieve.

De Australische WorldTour-ploeg, waarvan de lastige financiële situatie duidelijk is, kiest voor de aanval in de komende Tour. Naast berggeiten als Yates (winnaar jongerenklassement in 2016), Chaves (al drie ritzeges in de Giro en twee in de Vuelta) en Nieve (al drie ritzeges in de Giro en een in de Vuelta) zijn ook Daryl Impey en Luka Mezgec daartoe in staat. Opvallend: de 32-jarige Mezgec maakt dit jaar zijn debuut in de Tour.

Christopher Juul-Jensen, Jack Bauer en Sam Bewley maken de selectie van Mitchelton-Scott compleet. “We zijn blij met de mix van ervaring en talent in de Tour de France dit jaar”, zegt ploegleider Matthew White. “Dit is een complete groep die op alle terreinen uit de voeten kan. Vorig jaar was ongelooflijk en we willen doorgaan op hetzelfde elan, door de mikken op etappezeges.”

Vorig jaar won Mitchelton-Scott liefst vier etappes in de Tour de France. Daryl Impey, Simon Yates (twee keer) en Matteo Trentin bezorgden de ploeg succes. “Een ding is zeker, we zullen Frankrijk niet verlaten zonder alles gegeven te hebben en onze fans en sponsors trots gemaakt te hebben”, aldus White.

Selectie Mitchelton-Scott voor de Tour de France 2020 (29 augustus-20 september)

Jack Bauer

Sam Bewley

Esteban Chaves

Daryl Impey

Chris Juul-Jensen

Luka Mezgec

Mikel Nieve

Adam Yates