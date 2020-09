Tour 2020: NTT Pro Cycling moet verder zonder Michael Gogl vrijdag 18 september 2020 om 12:39

Michael Gogl zal de Tour de France dit jaar niet uitrijden. De 26-jarige Oostenrijker verschijnt niet meer aan de start van de negentiende etappe naar Champagnole, zo laat zijn ploeg NTT Pro Cycling weten. Het is onduidelijk waarom Gogl de handdoek werpt.

Gogl, die zijn mannetje staat in het gebergte, stond na bijna drie weken Tour op een 86e plaats in het klassement op meer dan vier uur van leider Primož Roglič. De oud-renner van Tinkoff en Trek-Segafredo liet zich vlak voor de tweede rustdag nog opmerken in de bergetappe met aankomst op de Grand Colombier.

Gogl was lange tijd in de aanval met onder meer Pierre Rolland, Jesús Herrada en Simon Geschke, maar werd uiteindelijk weer ingerekend en achtergelaten door de groep der favorieten. Gogl is alweer de 28e uitvaller in deze Ronde van Frankrijk. NTT Pro Cycling moest eerder al afscheid nemen van Giacomo Nizzolo en Domenico Pozzovivo.