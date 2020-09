Tour 2020: Ion Izagirre geeft op na valpartij

Voor Ion Izagirre heeft de Tour de France elf etappes geduurd. Onderweg naar Poitiers kwam de Spanjaard ten val en kon niet verder.

Izagirre was op 30 kilometer van de streep betrokken bij een valpartij. De Spanjaard zat tegen een muurtje en leek, met een bebloed gezicht, even van de kaart. Volgens de eerste informatie was hij bij bewustzijn en werd hij nagekeken door de koersdokters.

Met Izagirre verloor de Tour haar tweede renner vandaag. Vlak daarvoor had namelijk ook Gregor Mühlberger de strijd gestaakt. De Oostenrijker bungelde al de hele dag achter in het peloton en gooide uitgeput de handdoek in de ring.

Ion Izagirre has been moved directly to the hospital of Poitiers for medical checking. Looks like he avoided too serious injuries, but we will know more later #TDF2020 #AstanaProTeam

