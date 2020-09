Tour 2020: Groupama-FDJ verliest David Gaudu dinsdag 15 september 2020 om 14:24

Groupama-FDJ zal in de slotweek niet meer kunnen rekenen op David Gaudu. De Franse klimmer kwam al vroeg in de problemen tijdens de zestiende etappe naar Villard-de-Lans, wist nog wel terug te keren in het peloton, maar gaf niet veel later toch op.

Voor de beloftevolle Gaudu verliep de Ronde van Frankrijk teleurstellend. De 23-jarige renner kwam niet ongeschonden uit de openingsetappe in en rond Nice. Gaudu liep een blessure aan het heiligbeen op en wist in de daaropvolgende etappes onvoldoende te herstellen.

Gaudu probeerde nog wel iets van zijn Tour te maken, zo viel hij aan in de Pyreneeënrit naar Laruns, maar de Fransman bleek niet sterk genoeg om ook daadwerkelijk een gooi te doen naar een ritzege. Voor Groupama-FDJ is het uitvallen van Gaudu een bittere pil, zeker nu Thibaut Pinot ook al lang en breed is uitgeschakeld voor een goed klassement.

Gaudu is de 21e uitvaller in deze Ronde van Frankrijk. Groupama-FDJ koerst nog met zes renners in deze Tour, aangezien William Bonnet moest opgeven tijdens de achtste etappe.