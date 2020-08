Tour 2020: EF Pro Cycling heeft selectie op papier dinsdag 25 augustus 2020 om 19:34

EF Pro Cycling heeft zijn selectie voor de Tour de France gepresenteerd. De Amerikaanse formatie rekent met Rigoberto Urán, Daniel Felipe Martínez en Sergio Higuita op maar liefst drie Colombianen. Ook Alberto Bettiol is van de partij.

Urán was drie jaar geleden nog de voornaamste uitdager van Chris Froome, met een tweede plaats in het eindklassement tot gevolg. Vorig jaar eindigde hij nog als zevende in Parijs. “Het doel is altijd om het maximale te presteren en met de beste renners te strijden voor de prijzen”, houdt de Colombiaan zich op de vlakte.

Voor zijn jongere landgenoot Higuita is het een bijzonder moment, aangezien hij voor het eerst aan de start zal staan van de Ronde van Frankrijk. “Het is ongelofelijk om te bedenken dat over een paar dagen een kinderdroom in vervulling gaat. Het is al helemaal speciaal omdat ik mag starten in de Colombiaanse kampioenstrui.”

De derde en laatste Colombiaan, Martínez, won in aanloop naar de Tour het Critérium du Dauphiné. EF Pro Cycling richt zich vooral op de bergetappes met ook nog Tejay van Garderen en Hugh Carthy aan de start. Alberto Bettiol en Jens Keukeleire kunnen wellicht voor een succesje zorgen in één of meerdere overgangsetappes.

Selectie EF Pro Cycling voor Tour de France (29 augustus-20 september)

Alberto Bettiol

Hugh Carthy

Tejay van Garderen

Sergio Higuita

Jens Keukeleire

Daniel Felipe Martínez

Neilson Powless

Rigoberto Urán