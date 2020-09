Tour 2020: Sergio Higuita geeft op na valpartij zondag 13 september 2020 om 13:37

Sergio Higuita zal zijn eerste Tour de France niet uitrijden, na een opgave in de vijftiende etappe. De Colombiaan probeerde mee te sluipen in de vroege vlucht, kwam ten val door een ongelukkige zwieper van Bob Jungels en bleek na veertig kilometer koers te gehavend om zijn weg te vervolgen.

De beloftevolle renner van EF Pro Cycling toonde zich in de beginfase zeer aanvalslustig. Higuita probeerde samen met onder meer Bob Jungels een vroege vlucht op poten te zetten, maar met nog 160 kilometer te gaan kwakte Higuita op hoge snelheid tegen het asfalt.

De Colombiaanse kampioen keek even achterom om zo de voorsprong te taxeren, maar net op dat moment maakte Jungels, die op kop reed, een zwieper naar rechts. Higuita zag het gebeuren, maar had te weinig tijd om adequaat te reageren en ging hard tegen de grond.

De ongelukkige klimmer was even van de kaart, maar stapte weer op zijn fiets en probeerde opnieuw terug te keren in het peloton. Volgens de koersradio kwam de renner nog een tweede keer ten val. Met nog 130 kilometer te gaan stapte Higuita hevig geëmotioneerd in de ploegleiderswagen.

Higuita is de twintigste uitvaller in deze Tour. De klimgeit stond na veertien etappes zestiende in het klassement, maar wel op meer dan 26 minuten van geletruidrager Primož Roglič.