Lotto Soudal verliest ook Philippe Gilbert door gebroken knieschijf zondag 30 augustus 2020 om 06:05

De Tour de France 2020 is dramatisch gestart voor Lotto Soudal. In de tumultueuze openingsrit wist John Degenkolb niet binnen de tijdslimiet te finishen, nu blijkt dat ook Philippe Gilbert de Tour al moet verlaten.

De Waal heeft zijn knieschuif gebroken. “Ik reed rond de 20e positie toen er net voor mij gevallen werd”, vertelt Gilbert. “Ik kon nog ontsnappen door enkele renners te ontwijken, maar toen gingen ze opnieuw tegen de grond en kon ik een val niet meer vermijden”, zegt hij tegen Sporza

“Ik wilde onmiddellijk rechtstaan, maar dat was onmogelijk. Nadat ik enkele minuten op de vangrail gezeten had, ben ik in m’n eentje opnieuw vertrokken. Ik kon geen kracht meer zetten op mijn pedalen. Zonder hulp slaagde ik erin te finishen.”

Portet d’Aspet

Uit een eerste snel onderzoek werden geen grote kwetsuren zichtbaar, maar een MRI-scan bevestigde later het voorgevoel van Gilbert. “Ik had veel pijn. Pijn die ik herkende van 2018.”

Twee jaar geleden overkwam hem nagenoeg hetzelfde. In de Tour van 2018 viel hij vier meter diep in de afdaling van de Portet d’Aspet. Na afloop van de rit werd toen eveneens een gebroken knieschijf vastgesteld.

“Het is dezelfde knieschijf, maar een nieuwe breuk”, zegt Gilbert. “Ik vreesde dat er ook schade zou zijn aan de ligamenten, maar het is een breuk zonder verplaatsingen. Dat is het goeie nieuws. De dokter in het ziekenhuis sprak over een immobiliteit van twee à drie weken. Het had erger gekund.”

Twee uitvallers

Voor Lotto Soudal betekent het twee uitvallers op de eerste dag van de Tour. “Wat een ontgoocheling”, zucht Gilbert. “We houden allebei zo van onze sport en onze job. We hebben dezelfde vechtlust en dezelfde waarden.”

“Ik heb veel respect voor wat John deed. Na een zware valpartij reed hij 65 km alleen en kwam hij 2 minuten buiten de tijdslimiet aan. Hij heeft alles gegeven, maar kreeg geen respect van de jury. Het minste wat ze hadden kunnen doen, is hem opnemen in de uitslag. Dan hadden ze nadien nog kunnen zeggen dat hij niet meer mocht starten. Maar op deze manier is het onaanvaardbaar.”

Openingsetappe met start en finish Nice werd gisteren gewonnen door Alexander Kristoff.