Egan Bernal stapt uit de Tour de France woensdag 16 september 2020 om 08:17

Geen Col de la Loze meer voor Egan Bernal vandaag. De 23-jarig titelverdediger stapt uit de Tour de France. “Hij zal nu focussen op zijn herstel en zich nieuwe doelen stellen voor de rest van het seizoen”, klinkt het in een communiqué van INEOS Grenadiers.

Zaterdag op de Grand Colombier verloor de Colombiaan meer dan zeven minuten op het Sloveense duo Roglic-Pogacar. De rustdag bracht geen verbetering; Ook gisteren liet Bernal het snel lopen: hij verloor nog eens tien minuten. Met als doel vandaag of morgen vrijheid te krijgen en vanuit de vroege vlucht een gooi naar een ritzege te kunnen doen, werd nog gesuggereerd.

Niet dus. Bernal verdwijnt geruisloos van het toneel. “We hebben deze beslissing genomen in het belang van Egan”, zegt teammanager Dave Brailsford. “Egan is een echte kampioen, dol op koersen, maar hij is ook nog jong en heeft in de Tour nog een mooie toekomst voor zich. Op dit moment denken we dat een opgave de beste keuze is.”

“Dit is in elk geval niet de manier waarop ik de Tour wilde beëindigen”, reageert Bernal zelf. “Maar ik ben het ermee eens dat dit in de gegeven omstandigheden de juiste beslissing is voor mij. Ik heb bijzonder veel respect voor de Tour de France en ik kijk er al naar uit om de komende jaren terug te komen.”

Lees hier de het opiniestuk van Johan Bruyneel over het nieuwe leven van Egan Bernal