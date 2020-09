Tour 2020: Opgave Pöstlberger na bijensteek in mond, Castroviejo niet gestart

Lukas Pöstlberger heeft vroeg in de negentiende etappe van de Tour de France op moeten geven. De Oostenrijker van BORA-hansgrohe werd tijdens de rit door een bij gestoken in mijn mond. Hulp van de koersdokter kon niet helpen, waarna hij besloot af te stappen.

Nog voor de start van de rit nam het Tourpeloton al afscheid van Michael Gogl (NTT Pro Cycling), terwijl ook Jonathan Castroviejo van INEOS Grenadiers het startblad niet tekende. De Spanjaard gaat zich voorbereiden op het restant van het seizoen, laat zijn ploeg weten.

Door de opgaves van Gogl, Castroviejo en Pöstlberger komt het totaal aantal uitvallers in de Tour op dertig.

🇫🇷 #TDF2020

A bee stung Lukas in the mouth. 😱

hope he will be fine 🙏 pic.twitter.com/IqOsXxgMBf

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 18, 2020