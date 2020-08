Tour 2020: Geblesseerde Zdenek Stybar vervangen door Cavagna woensdag 26 augustus 2020 om 20:21

Zdeněk Štybar moet de Tour de France noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De Tsjech in de selectie van Deceuninck-Quick Step kampt namelijk met een knieblessure. Rémi Cavagna is aangewezen als zijn vervanger.

Štybar zou normaal gezien voor de derde keer in zijn carrière zijn opwachting maken in de Tour. In de Ronde van Frankrijk was hij in 2015 al eens succesvol in de etappe naar Le Havre. In het tricot van toen nog Etixx-Quick Step profiteerde de Tsjech van chaos in de laatste kilometer, reed bij de andere favorieten weg en wist stand te houden. Een kniepeesblessure staat een nieuwe deelname nu in de weg.

Zijn vervanger is Rémi Cavagna. De 25-jarige Fransman ging nog nooit van start in de Tour, maar reed al wel de Giro d’Italia en de Vuelta a España uit. Aan zijn deelname aan de Vuelta van 2019 hield hij bovendien een fraaie etappezege in Toledo over. Afgelopen vrijdag zegevierde hij in het Frans kampioenschap tijdrijden en werd drie dagen later tweede in het EK tijdrijden. Ook maakte hij mee de koers in de Bretagne Classic.

Deceuninck-Quick Step voor Tour de France 2020

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Sam Bennett

Rémi Cavagna

Tim Declercq

Dries Devenyns

Bob Jungels

Michael Mørkøv

Unfortunately, @zdenekstybar has had to withdraw from this year’s @LeTour with a knee tendon injury. He will be replaced on the start line in Nice by @remicav. We wish Zdenek a speedy recovery! pic.twitter.com/L6j3Rx7tpm — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 26, 2020